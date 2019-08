Musica, street food e… “Mai dire Banzai” tra Bellano e Vendrogno

Il weekend di Ferragosto sarà ricco di iniziative a Bellano e a Vendrogno

Concerti, bancarelle e schiuma party a Bellano. “Giochi Senza Frontiere – Mai dire banzai” a Vendrogno

BELLANO – Tanti eventi per grandi e piccini, musica, buon cibo, cinema e divertimento. Sono gli ingredienti per un ponte di ferragosto imperdibile a Bellano e Vendrogno!

Si parte da Ferragosto a Bellano con Break Free Queen Tribute Band, descritti da moltissimi come il miglior tributo dei Queen in Europa, i più simili all’originale. L’obiettivo dei Break Free – Queen Tribute Show è offrire un’esperienza emozionante ricreando il più fedelmente possibile un concerto dei leggendari Queen.

L’appuntamento è dalle 18.00 ai giardini dell’eliporto, con lo Street food english style, alle 21 il concerto a ingresso libero e, a seguire verso le 23, la proiezione del film successo Bohemian Rapsody (ingresso 3 €).

Venerdì 16 agosto invece una grande novità: a Vendrogno la prima edizione dei Giochi senza Frontiere – mai dire Banzai. Al campo sportivo di Vendrogno grande torneo con prove di coraggio, abilità e forza sul percorso ad ostacoli gonfiabili. Ci vorranno forza ed equilibrio per superare nel più breve tempo possibile l’arduo percorso “Hunger Game Gonfiabile”.

Il torneo a squadre (massimo 8 persone a squadra, altezza minima 1.30) con iscrizioni dalle 10 in loco e ricchi premi per i primi classificati.

Alle 10 l’apertura del circuito gonfiabile per utilizzo libero e allenamento, mentre alle 11

al via la prima sfida a squadre. A seguire i miglior tempi si sfideranno le torneo “hunger games”, mentre i peggiori tempi ma più simpatici si sfideranno nel “mai dire banzai challenge”. Nel pomeriggio, verso le 14,30, sarà ancora possibile utilizzare liberamente il percorso.

Per tutta la giornata street food, mercatini di hobbisti, animazione con Radio V Sondrio e alle 16,30 Schiuma Party. La giornata si concluderà con la simpatica sfida “sei forte papà, sei fortissima mamma”.

Sabato 17 agosto si torna a Bellano per la Giornata dei Bambini: un appuntamento da segnare in calendario non solo per i più piccoli ma anche per tutti quegli adulti che, in fin dei conti, si sentono eterni bambini.

Dalle 15.30 in poi in Piazza Grossi e Boldoni saranno presenti i giochi di una volta, le piscine con barchette e roller, la pesca alla trota. Alle 20.30 spettacolo di magia e bolle di sapone in Piazza Cavour. Infine, ai Giardini dell’Eliporto, ugole pronte per cantare tutti insieme le più belle canzoni dei cartoni animati con Poveri di Sodio, Cartoon Tribute Band.