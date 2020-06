Nasce il portale Visitcolico: “Ripartiamo dal rilancio del nostro territorio”

Nuove strategie social e uno strumento di promozione internazionale

“Puntare sulla comunicazione per potenziare l’attività turistica”

COLICO – “Grazie alla buona volontà di tutti penso sia possibile lavorare in condizioni di difficoltà come quella che stiamo vivendo. Questa situazione ci ha cambiato e che ci ha fatto vedere un aspetto più intimo del nostro territorio. Ripartiamo da qui, dove ci sono il nostro cuore e la nostra testa”.

Il sindaco di Colico Monica Gilardi ha salutato con queste parole la presentazione del nuovo portale dell’ufficio turistico del paese questa mattina, sabato, presso l’auditorium Ghisla di Colico: “Ripartiamo dal rilancio del nostro territorio, donatoci con tutta la sua bellezza fra lago e montagna. Ripartiamo dopo mille difficoltà ma con l’energia e la determinazione che contraddistingue la nostra gente”.

Visitcolico è il nuovo portale dell’Infopoint a cui la Pro Loco ha lavorato in questi ultimi mesi: “Un progetto che parte da lontano – ha detto l’assessore al turismo Sabrina Rabbiosi -. Parte da un Infopoint che ha il vantaggio di essere in rete perché Colico è il crocevia tra Valtellina, Valchiavenna e il lago: questa è la nostra forza e la forza della nostra gente”.

Nada Mazzina, referente dell’Infopoint ha presentato nel concreto i contenuti di un portale che punta sulla comunicazione per potenziare l’attività turistica: “I dati testimoniano una costante crescita delle presenze e degli arrivi nel nostro territorio. Nel 2015 i dati parlano di 34.177 presente cresciute nel 2019 a 129.725. Il nostro obiettivo è quello di dare un’assistenza a 360 gradi al turista che entra in Infopoint e anche il progetto Visitcolico 2020 va in questa direzione. Un progetto che si sviluppa in seguito alla partecipazione al bando ‘Viaggio in Lombardia’, un progetto di marketing territoriale che finanziava comunicazione e valorizzazione degli itinerari presenti in loco. Il covid ci ha fatto sospendere determinate attività ma le abbiamo già rimesse in calendario e contiamo di chiudere le attività legate al bando per fine anno”.

Visitcolico vuole valorizzare la comunicazione attraverso nuove strategie social e la creazione di un portale: “Il nuovo portale turistico è uno strumento di promozione nazionale e internazionale con una parte riservata anche gli operatori. Il cuore del portale è sicuramente quello delle ‘Esperienze sicure 2020’ realizzato con l’agenzia di viaggi di Colico Legnone Tour. Si tratta di un catalogo di esperienze realizzate con operatori qualificati e che possono essere acquistate (a breve verranno caricati anche i prezzi). Circa 62 esperienze tra cui scegliere e l’utente può prendere contatti direttamente dal sito internet. Esperienze che nascono dal territorio e dai nostri luoghi del cuore, abbiamo pensato a una serie di esperienze che vorremmo condividere con le persone che arrivano a Colico dando risalto alle gemme nascoste”.

Il portale è stato sviluppato dallo Studio Lino Olmo, il lavoro è partito dalla creazione di un logo che rappresenta Colico con il suo lago e le sue montagne. Da questo elemento si è sviluppato il discorso molto più complesso del portale turistico che raccoglie una enorme quantità di informazioni.

Alla presentazione ha partecipato anche l’assessore regionale Lara Magoni: “Sono convinta che questa parte di lago sia solo agli inizi, ho girato il mondo ma da due anni ho imparato a conoscere questa bella Lombardia che mi piace definire segreta. Abbiamo passato tre mesi molto difficili ma credo che questo disastro sia un’opportunità per i lombardi di conoscere il proprio territorio. La gente ora ha bisogno di sicurezza e fiducia e questo territorio è capace di darle. Sarà una estate insolita in cui i lombardi devono mettersi in pista come state facendo voi oggi”.

Il presidente della Pro Loco Colico Tullio Cristini ha ringraziato il direttivo e tutti quelli che hanno lavorato per la realizzazione del progetto ricordando che a settembre in paese farà tappa del Giro d’Italia Under 23: “Far conoscere Colico ma soprattutto far conoscere il Lago di Como”.