Nasce l’Università del Lario Orientale: nove Comuni uniti da cultura e formazione

Il progetto è promosso dall’UNITRE di Mandello e coinvolge anche Abbadia, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, Dervio, Dorio e Colico

Corsi, laboratori e Patti Educativi di Comunità direttamente sul territorio. Attenzione anche a giovani, famiglie, bullismo, cyberbullismo e dispersione scolastica

MANDELLO – Unire l’intero Lario Orientale attraverso cultura, formazione permanente e dialogo tra generazioni. Nasce con questo obiettivo l’Università del Lario Orientale, il nuovo progetto strategico di rete promosso e guidato dall’UNITRE – Università delle Tre Età, sede locale di Mandello.

L’iniziativa rappresenta un’evoluzione dell’attività già portata avanti dall’Ateneo mandellese, che manterrà il proprio ruolo di ente capofila dal punto di vista giuridico e amministrativo, ma allargherà il proprio raggio d’azione attraverso una rete di Sedi Operative Didattiche distribuite lungo la sponda orientale del lago.

Saranno coinvolti i Comuni di Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, Dervio, Dorio e Colico.

Il progetto sarà sviluppato attraverso la collaborazione con le singole Amministrazioni comunali. Le attività non saranno concentrate soltanto a Mandello, ma verranno portate direttamente nei diversi territori, utilizzando spazi civici, biblioteche e aule scolastiche messi a disposizione localmente.

L’obiettivo è quindi costruire una rete diffusa, capace di avvicinare le opportunità formative ai cittadini e di creare occasioni di incontro anche nei Comuni più piccoli. Non si tratterà esclusivamente dei tradizionali corsi rivolti alla popolazione adulta e anziana o di iniziative dedicate all’invecchiamento attivo.

Alla base dell’Università del Lario Orientale c’è infatti un modello più ampio, definito di “Welfare Culturale”, nel quale formazione, prevenzione sociale e coesione della comunità vengono considerate parti dello stesso percorso.

Accanto ai percorsi umanistici e scientifici curati dalla direzione dei corsi dell’Ateneo, il nuovo progetto prevede infatti azioni rivolte anche alle nuove generazioni e alle famiglie. In collaborazione con i Comuni e con gli istituti scolastici del territorio saranno promossi Patti Educativi di Comunità, dedicati ad alcuni dei temi più delicati che riguardano bambini e ragazzi.

Tra gli ambiti individuati ci sono la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, il contrasto alle forme di devianza e disagio giovanile, l’educazione affettiva e la lotta alla dispersione scolastica.

L’idea è quindi quella di far diventare l’università non soltanto un luogo di apprendimento, ma anche uno strumento di prevenzione e supporto sociale capace di mettere in relazione generazioni differenti.

“Con l’Università del Lario Orientale vogliamo creare un’unica grande “Accademia di Umanità” – spiegano dalla direzione dell’Ateneo -. La cultura diviene così uno strumento di cura, prevenzione e valore condiviso, in grado di connettere le generazioni e rendere la sponda orientale del nostro lago un modello d’eccellenza per la coesione sociale”.

Un progetto che, sottolineano dall’UNITRE, punta inoltre a svilupparsi secondo criteri di legalità, trasparenza e collaborazione istituzionale, mettendo a disposizione degli enti locali un’offerta formativa strutturata senza costi aggiuntivi diretti per le finanze comunali.

L’Università ha già pubblicato il Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2026-2027, all’interno del quale, a pagina 14, è disponibile anche il collegamento diretto per procedere con l’iscrizione ai corsi. Nei prossimi mesi verranno quindi definiti nel dettaglio il calendario, le sedi operative e le attività che saranno attivate nei diversi Comuni coinvolti.

Prima dell’avvio delle lezioni, l’Università del Lario Orientale – UNITRE organizza anche un “Sign-up day” per accompagnare iscritti e interessati nelle procedure di adesione al nuovo anno accademico.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30, nel salone dell’Oratorio Sacro Cuore di Mandello.

Per l’occasione la Segreteria effettuerà un’apertura straordinaria durante la quale sarà possibile perfezionare o compilare in presenza l’iscrizione ai corsi dell’anno accademico 2026/2027, rinnovare o sottoscrivere il tesseramento UNITRE e ricevere informazioni pratiche su orari, sedi e lezioni. L’iniziativa nasce proprio per agevolare chi preferisce completare le procedure di persona e avere un primo contatto diretto con la nuova realtà dell’Università del Lario Orientale.

Per ricevere informazioni sull’avvio delle attività, sul calendario dei corsi e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare direttamente la Segreteria dell’UNITRE di Mandello: telefono 3384562304, e-mail mandellodellario@unitre.net.