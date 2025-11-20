Natale a Colico: mercatini, concerti e magia sul lungolago

Le iniziative prenderanno il via sabato 29 novembre

Inaugurazione dei Mercatini di Natale e della pista di pattinaggio

COLICO – Il Natale si avvicina e Colico si prepara ad accogliere la stagione festiva con un ricco calendario di iniziative rivolte a cittadini e visitatori. La Pro Loco Colico, con il supporto dell’Amministrazione comunale, delle associazioni locali e dei commercianti, ha messo a punto una serie di appuntamenti, tra mercatini, concerti, feste associative e pattinaggio sul ghiaccio, pensati per coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio durante tutto il periodo natalizio.

Le iniziative natalizie prenderanno il via sabato 29 novembre con l’inaugurazione dei Mercatini di Natale e della pista di pattinaggio su ghiaccio. Per oltre un mese, fino all’11 gennaio 2026, il lungolago si trasformerà in un incantevole villaggio natalizio: casette di legno, luci e decorazioni faranno da cornice a un percorso dove acquistare prodotti artigianali, trovare idee regalo e immergersi nella magia delle feste.

I mercatini saranno aperti nelle seguenti date: 29–30 novembre; 6–8 dicembre; 13–14 dicembre; 20–21 dicembre; 23–24 dicembre; 26–28 dicembre; 1° gennaio; 3–6 gennaio; 10–11 gennaio.

La pista di pattinaggio sarà aperta con orari differenziati: dal lunedì al giovedì dalle 15:30 alle 20; il venerdì dalle 15:30 alle 22; il sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 22; nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20. Il biglietto, comprensivo del noleggio dei pattini, ha un costo di 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini sotto il metro di altezza, per una sessione della durata di un’ora.

Il primo appuntamento musicale è in programma venerdì 28 novembre alle ore 21 nella Chiesa di San Giorgio a Colico, con il concerto del Coro Gospel Sol Quair, che guiderà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso trent’anni di repertorio. L’iniziativa, a ingresso libero, è patrocinata dal Comune di Colico e dalla Pro Loco e sostiene la Fondazione Telethon a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare.

Sabato 6 dicembre alle ore 20:45, presso l’Auditorium Michele Ghisla, si terrà il concerto di Natale organizzato dalla Sezione ANA “Alto Lario” di Colico. Protagonista della serata sarà la Fanfara Alpina Alto Lario – Cav. Mariano Stella, pronta a regalare emozioni e a far risuonare lo spirito alpino attraverso brani della tradizione.

Le iniziative natalizie proseguono con la tombolata di Natale organizzata dal Volley Colico, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 15 presso l’Auditorium M. Ghisla: un pomeriggio di divertimento aperto a grandi e piccoli.

Sabato 20 dicembre si terrà la tradizionale “Grande Festa delle Associazioni” in Piazza Garibaldi, a partire dalle ore 10. La giornata si aprirà con i Mercatini di Natale, la pista di pattinaggio e la misurazione gratuita dei parametri vitali a cura del Comitato di Colico della Croce Rossa Italiana.

Nel pomeriggio, dalle ore 14, sono previste attività dedicate a bambini e famiglie: truccabimbi, arrampicata sulla parete mobile del C.A.I. di Colico, attività di pet therapy con gli asinelli dell’associazione “Quel raglio del Lago di Como” e diversi momenti di animazione. Non mancherà la visita di Babbo Natale, pronto a incontrare i più piccoli. Alle ore 16 la Pro Loco Colico offrirà una merenda per tutti, mentre la giornata si concluderà alle ore 20, presso l’Auditorium, con il concerto aperto al pubblico dello Spirabilia Quintet.

Domenica 21 dicembre, presso l’Auditorium, si terrà il concerto di Natale del Corpo Musicale di Villatico, un appuntamento ideale per immergersi nelle melodie tradizionali delle festività. Invece, il 22 dicembre, alle ore 20:45, l’Auditorium Michele Ghisla ospiterà il “Concerto di Natale Colico per le malattie rare”, un evento benefico organizzato a favore della Fondazione A.R.M.R. – Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare.

Si esibiranno il Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica “R. Goitre” di Colico, diretto da Giorgio Senese, Marco Cadario al clavicembalo e l’Orchestra Antonio Vivaldi sotto la direzione di Lorenzo Passerini. In programma musiche di Telemann, Bach, Mozart e Boccherini, per un viaggio musicale capace di avvolgere il pubblico nell’atmosfera natalizia. L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato sarà destinato alla ricerca sulle malattie rare.

Dal 29 novembre al 31 dicembre, sarà possibile partecipare all’iniziativa “Pesca il tuo Natale!”. Acquistando nei negozi aderenti, riconoscibili dal fiocco rosso, si potranno pescare biglietti vincenti che daranno accesso a premi immediati, ancora più ricchi rispetto allo scorso anno, a buoni spesa oppure all’estrazione dei tre Superbuoni del valore di 700 euro, 300 euro e 200 euro. L’estrazione dei Superbuoni si svolgerà il 4 gennaio 2026 alle ore 11 presso l’InfoPoint Colico. I premi potranno essere utilizzati negli esercizi aderenti entro il 25 dicembre 2026.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’InfoPoint di Colico tramite e-mail all’indirizzo info@visitcolico.it.