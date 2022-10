La presentazione delle domande entro il 18 novembre

I due eventi entreranno a far parte del calendario “Magico Natale 2022”, insieme ad altre iniziative ancora in via di definizione

MANDELLO – Iniziano a prendere forma le prime iniziative pronte a entrare nel calendario “Magico Natale 2022”, che ogni anno regala a Mandello momenti di festa per grandi e piccini. Per ricreare un’atmosfera simile anche nel 2022, l’Amministrazione comunale invita cittadini e associazioni ad aderire a due eventi capisaldi della manifestazione: il concorso Andando per Presepi e la tradizionale sfilata dei carri, assente ormai da due edizioni in paese.

L’obiettivo è “far vivere a tutti la magia del Natale”, in un momento dove bisognerà con tutta probabilità rinunciare a un po’ della sua luce visto il fenomeno del caro bollette. L’iniziativa Andando per Presepi avrà luogo dall’8 dicembre al 6 gennaio, e come gli anni passati prevedrà l’esposizione dei presepi per le vie di Mandello e le frazioni, rendendoli visibili e accessibili ai visitatori.

Animerà invece la serata della Vigilia di Natale la sfilata dei carri, manifestazione che manca a Mandello dal 2019 e vede il susseguirsi in parata dei mezzi preparati dalle associazioni mandellesi per l’occasione, tra ali di folla e immersi in un clima festoso.

Per avere un programma definito di tutti gli eventi bisognerà attendere, anche se già l’assessore al Turismo e al Commercio Silvia Nessi ha dato qualche anticipazione: “Puntiamo ad avere manifestazioni ogni week-end e ci concentreremo sugli spettacoli a teatro. Abbiamo intenzione di ingaggiare anche un coro gospel itinerante che si sposterà da una parte all’altra del paese, sostando in zone diverse per esibirsi e coinvolgere i passanti”.

I moduli da scaricare si trovano qui. Per aderire alle due iniziative è necessario consegnarli e compilarli entro il 18 novembre, inviandoli via email all’indirizzo email cultura@mandellolario.it oppure recapitandoli a mano presso l’Ufficio Cultura – Via Manzoni 44/3. Per informazioni contattare il telefono 0341 702318.