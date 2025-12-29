Natale di comunità al Centro Diurno di Mandello: musica, tradizioni e un abbraccio agli anziani

Celebrate le festività insieme agli ospiti del Centro Diurno, agli Alpini e al gruppo folkloristico Firlinfeu

Dolci tipici, canti popolari e momenti di condivisione. Un momento sentito, dedicato agli anziani e aperto a tutti

MANDELLO – Il Centro Diurno del Comune di Mandello ha ospitato nei giorni scorsi la tradizionale festa di Natale, un appuntamento molto atteso che ha riunito anziani, familiari, volontari e rappresentanti della comunità per scambiarsi auguri di serenità, gioia e pace.

Ospiti speciali per i saluti natalizi sono stati gli anziani concittadini, gli Alpini di Mandello del Lario e il gruppo folkloristico Firlinfeu di Ponte Lambro. I musicisti hanno portato al Centro Diurno le sonorità della tradizione popolare brianzola, suonando il “firlinfeu”, uno strumento tipico simile a un flauto di Pan, capace di evocare atmosfere antiche e coinvolgenti.

A rendere ancora più piacevole il pomeriggio non sono mancati i sapori della tradizione: panettone, la celebre torta Grigna dalla ricetta segreta, caviadini e cioccolata calda con panna hanno accompagnato i momenti di festa, trasformando l’incontro in un’esperienza conviviale e ricca di emozioni. Abbracci, sorrisi e la presenza di familiari e amici hanno contribuito a scaldare i cuori di tutti i partecipanti.

“Un abbraccio con familiari e amici ha scaldato i cuori di tutti – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Guido Zucchi –. Assieme agli operatori del Centro Diurno invito tutti i cittadini, in particolare i familiari degli anziani, a partecipare alla festa per l’Epifania promossa dal Centro Diurno e dall’Associazione Gruppo Volontari assistenza agli anziani”.

L’appuntamento è fissato per il 7 gennaio alle ore 15.00, presso la struttura di via Manzoni 44/3, e rappresenterà un’ulteriore occasione di incontro e condivisione all’inizio del nuovo anno.

Con l’occasione, l’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere a tutti i cittadini di Mandello un augurio di buone feste e di un sereno anno nuovo, rinnovando l’impegno a promuovere momenti di socialità e attenzione verso le persone più fragili, nel segno di una comunità che sa prendersi cura di sé stessa.