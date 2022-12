‘Natale insieme’ a Lierna: sabato 17 dicembre una giornata di festa

Tanti gli eventi previsti nell’area della palestra comunale di Via Parodi

Apertura dell’iniziativa alle ore 15.00. Oltre a momenti d’intrattenimento, non mancheranno la cena con gli Alpini e il concerto del Corpo musicale liernese

LIERNA – Una giornata interamente dedicata dedicata al Natale quella di sabato 17 dicembre a Lierna. Tante le associazioni unite per far trascorrere ai cittadini un ‘Natale Insieme’ con momenti di intrattenimento, musica, spettacolo e cibo nell’area della palestra comunale di Via Parodi.

La giornata si aprirà alle ore 15.00, poco dopo avrà luogo la merenda e l’arrivo di Babbo Natale con la presenza anche di zampognari e pastori de ‘I Picett del Grenta’. L’animazione continuerà fino a pomeriggio inoltrato, interrotta solo da un aperitivo in compagnia. Dalle ore 19 alle ore 20.30 cena con gli Alpini, fruibile solo su prenotazione entro mercoledì 14 dicembre: nel menù polenta taragna e cotechino. In serata il concerto del Corpo musicale liernese, che vedrà in fase d’intervallo la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli. A concludere la serata, un bel brindisi di Natale.