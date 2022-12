‘Natività vivente’: nel borgo di Maggiana va in scena la tradizione

Nella frazione mandellese è già aria di Natale con il presepe vivente

Ad ammirare la rappresentazione nella ‘Ca’ dei Tuscan’, organizzata dal GAMAG, le scuole dell’infanzia di Mandello

MANDELLO – La settimana del Natale si è aperta a Mandello con la messa in scena della ‘Natività Vivente’, da tradizione ospitata nel caratteristico borgo di Maggiana che, grazie alle sua conformazione, riesce ogni anno a rendere scenica e suggestiva la rappresentazione. A fare da cornice la Ca’ dei Tuscan in contrada Castello dove, come narrato nel racconto biblico, hanno preso posto Giuseppe, Maria, Gesù Bambino, ma anche alcune pecore e un asinello, per la gioia dei bambini venuti in visita.

A regalare alle scuole dell’infanzia mandellesi questo pomeriggio magico, ancora una volta, il GAMAG – Gruppo Amici di Maggiana, che si è occupato di accogliere i piccoli avventori a gruppi scaglionati per consentirgli di godere al massimo del presepe vivente. Curiosità e stupore li hanno suscitati soprattutto gli animali, a cui i bambini si sono avvicinati per accarezzarli e conoscerli più da vicino.

Non sono mancati neanche momenti dedicati a musica e canti natalizi, intonati dagli alunni con l’accompagnamento dello zampognaro che, prima di raggiungere la Natività, li ha guidati per le vie del piccolo centro riempiendole di festose melodie. A partecipare come spettatori all’iniziativa le scuole dell’infanzia di Molina, S.G.Antida, Olcio, Somana e Mandello, che hanno chiuso la piccola gita con una merenda offerta dai volontari dell’associazione mandellese.