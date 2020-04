Navigazione: con la fase 2 più traghetti e torna il battello

La ripartenza con nuovi orari e misure di sicurezza

Da lunedì 4 maggio Navigazione Lago di Como pronta per la fase 2

VARENNA – Con l’arrivo della fase 2 della gestione dell’emergenza Covid-19, Navigazione Lago di Como si prepara ad accogliere sulle proprie imbarcazioni passeggeri e veicoli con nuovi orari e misure di sicurezza.

I traghetti che hanno finora circolato tra Menaggio, Bellagio e Varenna nel rispetto delle fasce di garanzia, torneranno a circolare con maggiore frequenza a partire dalle 5.40 del mattino fino alle 19.55 in vista della riapertura di molte attività e la conseguente maggiore necessità di spostamento di lavoratori e mezzi.

Dopo alcune settimane di stop forzato, riprenderà anche a circolare il battello nel bacino di Como tra il capoluogo lariano, Tavernola, Cernobbio, Moltrasio, Torno e Urio, con corse tra le 6.50 e 20.35.

Per gestire la situazione a bordo dei battelli, sono state approntate misure di sicurezza che, nel rispetto delle indicazioni delle Autorità, tutelino clienti e personale navigante. Per salire a bordo sarà infatti necessario indossare la mascherina protettiva e sarà messo a disposizione dei passeggeri gel disinfettante; i posti a sedere saranno resi disponibili nel rispetto della distanza di sicurezza; la portata delle navi verrà di conseguenza ridotta per evitare assembramenti; inoltre, traghetti e battelli saranno sanificati quotidianamente. Infine per fornire adeguata comunicazione a tutti i passeggeri sulle importanti misure di sicurezza adottate a bordo sono stati creati appositi cartelli informativi per i passeggeri .

“Ci siamo preparati a questa fase 2 approntando tutte le misure di sicurezza necessarie, formando il personale e informando i clienti per prepararli ad una navigazione un po’ diversa da quella cui eravamo abituati – afferma il Direttore Generale Alessandro Acquafredda -. Siamo certi che con l’impegno di tutti riusciremo a garantire un servizio efficiente e sereno. Ovviamente la situazione è ‘fluida’ e da parte nostra continueremo a monitorare l’adeguatezza del tipo e numero di corse, pronti ad intervenire con correttivi in qualsiasi momento”.

ORARIO TRAGHETTI DAL 4 MAGGIO

ORARIO BATTELLO DAL 4 MAGGIO