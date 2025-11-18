Nel cantiere di Dervio varata una nuova nave ibrida per il Lago di Como

La cerimonia ha previsto la benedizione e la tradizionale rottura della bottiglia sulla prua

La scelta del nome sarà affidata a un sondaggio online. L’entrata in servizio è prevista per l’estate 2026

DERVIO – Navigazione Laghi ha effettuato lunedì mattina il varo della nuova motonave ibrida destinata al servizio sul Lago di Como, seconda unità gemella della “Ambrosiana”. Il varo tecnico si è svolto presso il cantiere navale della Navigazione Lago di Como a Dervio, alla presenza delle Autorità locali e dei rappresentanti della società appaltatrice Cartubi Srl.

La cerimonia ha previsto la benedizione dell’unità e la tradizionale rottura della bottiglia sulla prua, prima dell’immissione in acqua tramite scivolamento sul carro di alaggio per le verifiche preliminari su tenuta dello scafo e galleggiamento. Nei prossimi mesi verranno completati arredi e finiture interne. La scelta del nome sarà affidata a un sondaggio online rivolto ai cittadini e ai followers dell’Ente. L’entrata in servizio è prevista per l’estate 2026.

“Con questa nuova unità ora in acqua – dichiara Pietro Marrapodi, Gestore Governativo – proseguiamo nel rispetto della programmazione prevista dal piano industriale da oltre 110 milioni di euro che il Governo e il Ministro Salvini hanno destinato al nostro Ente. Si tratta di investimenti fondamentali per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico sul Lago di Como, con particolare attenzione ai principi di sostenibilità e alla riduzione del traffico viario, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico su acqua. Parallelamente stiamo rafforzando la nostra struttura con nuove assunzioni: sono stati pubblicati bandi per 28 operatori a tempo indeterminato nelle nostre officine e per 95 marinai per la prossima stagione, di cui 45 destinati al Lago di Como”.

“Ringrazio il Gestore governativo Marrapodi e il Sottosegretario Morelli per la continua attenzione al nostro territorio in termini di investimenti in personale e mezzi e per aver effettuato per la prima volta al cantiere navale di Dervio un varo tecnico – afferma il Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hoffman – la nuova motonave ibrida è un segnale concreto di attenzione all’ambiente e sarà molto utile per gli spostamenti non solo nel periodo estivo, ma anche per potenziare ulteriormente l’intermodalità del trasporto pubblico. La collaborazione con Navigazione Laghi all’interno del tavolo tecnico sulla mobilità ha prodotto risultati significativi, come il prolungamento dei servizi della stagione estiva fino a inizio novembre”.

“Il varo di una nuova nave è sempre un grande giorno di festa – commenta il Sottosegretario di Stato, sen. Alessandro Morelli – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta investendo per migliorare il servizio pubblico locale e, al tempo stesso, per garantire servizi di qualità ai milioni di turisti che ogni anno raggiungono il Lario. Gli investimenti programmati dal MIT si collocano in una visione di lungo respiro che guarda alle Olimpiadi e ai prossimi dieci anni di sviluppo del territorio”.