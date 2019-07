“Niente fuochi a Dervio” il Comune destina i soldi alla Protezione Civile

Dervio colpita dall’alluvione rinuncia allo spettacolo pirotecnico

Il sindaco: “Più opportuno spendere quelle risorse in modo utile alla comunità”

DERVIO – Quest’anno i fuochi d’artificio del 15 agosto non saranno fatti. Tradizionalmente venivano fatti a conclusione della giornata in unione con Cremia ma i gravi eventi alluvionali e debiti fuori bilancio stanno mettendo in crisi le economie comunali”

L’annuncio è di Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio, comune che qualche settimana fa ha dovuto fare i conti con l’esondazione del torrente Varrone e i gravi danni subiti dai cittadini a seguito dell’accaduto.

“Bruciare 8.500 euro per uno spettacolo pirotecnico in questo momento non ci pare opportuno, cercheremo di destinare più fondi possibile alla Protezione civile per cui è necessario acquisire un nuovo mezzo” prosegue Cassinelli che ringrazia il Comune di Cremia per aver compreso le ragioni di questa decisione.

“La scelta è stata maturata negli ultimi giorni cercando di risolvere gravi problematiche di bilancio, piuttosto che toccare altri capitoli di spesa dai servizi sociali alle manutenzioni, abbiamo deciso di eliminare i fuochi d’artificio. La scelta è fondata su questioni finanziarie e di opportunità anche alla luce degli eventi alluvionali – dice ancora il sindaco di Dervio – Non di meno era stato discusso anche in campagna elettorale il tema fuochi d’artificio e questo argomento sarà riprese con la massima serenità e il confronto al termine del periodo emergenziale”.

“Al di là dell’uso di 8.500 euro per i fuochi ci siamo chiesti se vi siano reali benefici per l’economia del territorio da questo evento che, oltretutto, crea non pochi problemi ad alcuni disabili presenti in paese e non di meno a quasi tutti gli animali domestici e non – prosegue Cassinelli – Una riflessione sui fuochi andrà fatta, per ora la decisione però ha solo basi economiche. Contemporaneamente lanciamo una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo per la Protezione civile di Dervio”.

Chi vuole sostenere il gruppo, che è stato fondamentale durante l’esondazione, può donare sul Conto corrente del Comune di Dervio IT74I0569651230000006000X72 Banca Popolare Sondrio con causale Protezione civile.