Nuova palestra per la Pertini: Mandello ci prova con un progetto da oltre 2 milioni

Il Comune parteciperà al bando “Sport e Periferie 2026” per realizzare un moderno impianto sportivo

Il sindaco Fasoli: “Progetto ambizioso, vorremmo una palestra utilizzabile tutto l’anno”

MANDELLO – Una nuova palestra da oltre 2 milioni di euro per dare più spazio allo sport, alla scuola e alle associazioni del territorio. È questa la scommessa del Comune di Mandello, che ha deciso di candidare il progetto di realizzazione della nuova struttura presso la scuola primaria “Sandro Pertini” al bando nazionale “Sport e Periferie 2026”. Un intervento ambizioso che punta non solo a dotare il paese di un impianto moderno e utilizzabile tutto l’anno, ma anche a valorizzare un’area strategica attraverso lo sport come strumento di aggregazione, inclusione sociale e riqualificazione urbana.

La Giunta ha approvato la partecipazione all’avviso pubblico, insieme al relativo accordo, accettando tutte le condizioni previste dal bando e confermando la volontà dell’Amministrazione di cofinanziare l’intervento nelle modalità e nelle percentuali richieste.

Alla base della candidatura c’è la convinzione che l’area sportiva della scuola Pertini rappresenti un luogo strategico sul quale investire. Il progetto è infatti perfettamente in linea con gli obiettivi del programma “Sport e Periferie 2026”, che punta a migliorare la qualità urbana, contrastare fenomeni di marginalizzazione e degrado e rafforzare la coesione sociale attraverso la pratica sportiva.

A spiegare la portata dell’intervento è il sindaco Riccardo Fasoli, che non nasconde le difficoltà della candidatura ma guarda con fiducia al progetto: “È un bando abbastanza difficile, destinato soprattutto alle aree periferiche e ai territori con un’elevata presenza di giovani, quindi non partiamo con punteggi altissimi. Abbiamo però presentato un progetto importante: vorremmo realizzare una struttura in muratura che possa ospitare basket e pallavolo e che, grazie a una maggiore efficienza energetica, possa essere riscaldata meglio d’inverno e utilizzata anche durante l’estate. È un progetto da circa 2 milioni e 200 mila euro, molto ambizioso. Vediamo se riusciremo a rientrare in graduatoria, ma era importante esserci”.

L’obiettivo dell’Amministrazione va oltre la semplice costruzione di un nuovo edificio. L’idea è quella di dare alla struttura una vita molto più lunga, non limitata al solo orario scolastico. “Vogliamo allungare i tempi di utilizzo della palestra, sia per la scuola sia per le attività della Polisportiva. Finché ci sono le lezioni viene utilizzata regolarmente, ma quando la scuola chiude, nelle ore pomeridiane e serali, deve poter diventare uno spazio a disposizione della comunità. Inoltre, lo scorso anno si sono verificati anche un paio di episodi di vandalismo che hanno provocato il danneggiamento del telone di copertura: una struttura più vissuta significa anche una struttura più controllata”, sottolinea Fasoli.

Un progetto slegato, ma allo stesso tempo strettamente connesso, al destino della scuola primaria Pertini, per cui il Comune continua a lavorare sul piano di riqualificazione ed efficientamento energetico.

“Attendiamo la possibilità di accedere al conto termico, al momento è bloccato l’inserimento delle pratiche, per poi suddividere gli interventi in quattro sotto-lavori interessanti le due ali dell’edificio scolastico e i rispettivi serramenti, realizzandoli progressivamente anche con risorse comunali. L’obiettivo è proseguire nella manutenzione dell’edificio. Il rifacimento del controsoffitto ha già risolto il problema delle infiltrazioni e, nel frattempo, vogliamo farci trovare pronti nel caso si aprano nuovi bandi ministeriali sia per gli interventi di efficientamento che per l’abbattimento e la ricostruzione completa della struttura”, spiega il sindaco.

L’idea iniziale dell’Amministrazione prevedeva infatti la demolizione e ricostruzione completa dell’edificio scolastico, per un investimento stimato in 12,5 milioni di euro, sfruttando le opportunità offerte dai bandi del PNRR. Parallelamente, però, il Comune ha scelto di sviluppare una strategia alternativa, consapevole delle difficoltà nel reperire risorse così consistenti.

Da qui la decisione di “spacchettare” gli interventi, predisponendo un progetto di riqualificazione energetica che prevede la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione dei serramenti, l’eliminazione delle infiltrazioni, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e ulteriori lavori puntuali per completare il recupero dell’edificio.