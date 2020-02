Olcio, videosorveglianza in stazione. Concertando: “Ce l’abbiamo fatta”

Contro i vandali arrivano le telecamere alla stazione di Olcio a Mandello

C’è il via libera da RFI, soddisfatta l’associazione che gestisce gli spazi

MANDELLO – Il nuovo futuro della stazione di Olcio a Mandello è già iniziato da tempo, ma gli sforzi fatti finora dai volontari erano stati messi a dura prova dagli atti di vandalismo che si erano susseguiti: scritte sui muri appena riverniciati, danni agli arredi e alle porte, il tutto a spese del lavoro e dell’impegno dell’associazione Concertando, che ha avuto in concessione l’immobile delle ferrovie.

Da tempo l’associazione chiedeva l’installazione di un sistema di videosorveglianza e finalmente la richiesta ha ricevuto l’avvallo di RFI. “Gli atti vandalici avevano parecchio demotivato l’attività quotidiana dei volontari. Ora finalmente la stazione di Olcio avrà una videosorveglianza e sarà un deterrente per i malintenzionati” spiega Giuseppe Martinelli, fondatore di Concertando.

L’ultimo sfregio, qualche settimana fa, ha colpito il tavolo del bookcrossing per lo scambio di libri tra i viaggiatori dei treni.

“Non è stato semplice ottenere le telecamere in stazione – prosegue Martinelli – abbiamo cercato di essere l’elemento di raccordo tra RFI e Comune, a fronte di un dialogo non sempre facile tra le due strutture. Da parte nostra abbiamo eseguito tanti interventi di manutenzione, anche straordinaria che non ci competevano, per rendere la stazione sempre più accogliente”.

Concertando si è occupata di rimettere a nuovo e valorizzare l’antico pavimento della sala d’aspetto e nell’ex deposito bagagli, ha tinteggiato i muri, sistemato i bagni (utilizzando il contrbuto di 3 mila euro destinato dal Comune all’associazione) e gli spazi esterni, abbellendo le aiuole con nuove fioriture . “Tanto lavoro è stato fatto, grazie al contributo di tante persone” ha ricordato Martinelli.

La riqualificazione della stazione di Olcio è solo una delle iniziative messe in campo da Concertando, nata per promuovere eventi di musica e attività di volontariato: nove ‘palchi’ sono stati organizzati durante la primavera e l’estate scorsa, tra gli eventi spicca la Festa della Musica che sarà riproposta quest’anno con tante novità mentre a gennaio sono partiti i corsi gratuiti di chitarra e Dj.

“Il nostro è un progetto sociale a 360 gradi che crediamo meriti di essere valorizzato – conclude Martinelli – sappiamo che presto ci saranno le elezioni a Mandello per il nuovo sindaco, da parte nostra saremo felici di incontrare tutte le parti, ci teniamo a presentare loro quelli che a nostro parere sono i punti di forza e deboli nella collaborazione tra associazione e amministrazione comunale, vogliamo spiegare la nostra proposta e conoscere quello che loro proporranno”.