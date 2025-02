Oliveto. Bando per la gestione dell’ex Pareo Beach a Onno

I soggetti interessati potranno presentare la domanda entro il 20 marzo

Il sindaco Gramatica: “Occasione per rilanciare l’area, abbandonata da anni”

OLIVETO LARIO – Il Comune di Oliveto ha pubblicato il bando per l’area della spiaggia con il chiosco e il pontile galleggiante a Onno (ex Pareo Beach). Il canone di concessione, soggetto solo a rialzo, è di 10 mila euro Iva esclusa mentre la durata per la concessione è pari ad anni 14 (quattordici) decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in caso di anticipata consegna per qualsiasi motivo, dalla data di quest’ultima.

Un’operazione, come spiegato dal sindaco Federico Gramatica, che mira a rilanciare la zona, in stato di abbandono dalla chiusura dell’ex Pareo Beach, nel 2020: “Il canone di concessione è volutamente basso nell’auspicio che qualcuno possa farsi avanti e decidere di prendere in gestione il chiosco – ha detto – per ora il bando riguarda unicamente l’area a lago, sulla spiaggia, mentre per quella a monte, dove c’è il centro sportivo, stiamo valutando di fare un’altra gara”. I soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione avranno tempo fino al 20 marzo 2025 per presentare la richiesta (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).

In questi mesi il Comune di Oliveto sta lavorando ad un piano di valorizzazione degli immobili comunali: “L’obiettivo è quello di contrastare l’abbandono di alcuni edifici e di offrire più servizi, non solo ai cittadini ma anche ai turisti che frequentano sempre di più il nostro paese – ha detto Gramatica – in quest’ottica vogliamo recuperare gli immobili di proprietà e metterli a disposizione di chi è interessato ad avviare la propria attività. A giugno a Limonta aprirà un nuovo parrucchiere mentre nell’ex convento vorremmo poter fare aprire un bar/alimentari, che attualmente nella frazione non esiste”.