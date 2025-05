Oliveto, con Legambiente i campi di volontariato per tenere pulite le spiagge

L’iniziativa si terrà a luglio: non solo presidio ma anche prevenzione

Il sindaco: “Per evitare il problema dell’abbandono dei rifiuti non basta sanzionare ma occorre una buona informazione”

OLIVERO LARIO – Legambiente Lecco, comune di Oliveto Lario e parrocchia insieme con i progetto dei camp estivi residenziali rivolto a giovani volontari impegnati nel presidio e nella pulizia delle spiagge. I campi di volontariato si terranno dal 7 al 16 luglio, dal 16 al 26 luglio e dal 25 luglio al 3 agosto.

Al centro del progetto, come spiegato da Legambiente, il dialogo con le persone per incentivare la gestione responsabile dei rifiuti e la tutela del nostro territorio. I volontari e le volontarie saranno ospitati in una villetta sul lago, di proprietà della Parrocchia, nella frazione di Onno, e durante i campi si occuperanno della pulizia delle spiagge (a Onno, Vassena e Limonta) ma soprattutto di fare sensibilizzazione.

“I volontari – ha spiegato il sindaco Federico Gramatica – saranno presenti con banchetti informativi per la distribuzione di materiale sulla buona gestione dei rifiuti ma anche sulle buone norme di balneazione che troppo spesso vengono disattese dai fruitori delle spiagge. Ringrazio Legambiente e la parrocchia per la collaborazione: il problema dell’abbandono rifiuti non si risolve solo sanzionando ma anche facendo una corretta informazione”.

L’obiettivo è chiaro: fare in modo che le spiagge di Oliveto Lario possano restare pulite, ordinate e accoglienti per tutti, non solo oggi ma anche in futuro. Per informazioni e iscrizioni volontariato@legambientelecco.it