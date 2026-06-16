Oliveto Lario, a Vassena si inaugura la nuova Casa dell’Acqua

Mercoledì 24 giugno alle ore 10 sarà inaugurata la nuova Casa dell’Acqua del Comune

OLIVETO LARIO – Un nuovo servizio dedicato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle risorse del territorio arriva a Oliveto Lario. Mercoledì 24 giugno alle ore 10.00 sarà inaugurata la nuova Casa dell’Acqua del Comune, realizzata in collaborazione con Lario Reti Holding, presso Piazza Conciliazione a Vassena.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione di comportamenti sostenibili e nel sostegno all’utilizzo dell’acqua pubblica di qualità, contribuendo alla riduzione del consumo di bottiglie in plastica e alla tutela dell’ambiente.

La nuova struttura consentirà ai cittadini di approvvigionarsi di acqua attraverso un sistema semplice e moderno. L’erogazione sarà infatti possibile esclusivamente tramite tessera elettronica, acquistabile direttamente presso il totem elettronico installato accanto alla casetta.

La Casa dell’Acqua si inserisce nel più ampio impegno di Lario Reti Holding per la valorizzazione della risorsa idrica e per l’offerta di servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini. Il progetto punta a incentivare l’utilizzo dell’acqua di rete, garantendo un’alternativa pratica, economica e sostenibile all’acquisto di acqua confezionata.

L’inaugurazione del 24 giugno sarà l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo servizio alla cittadinanza, illustrandone il funzionamento e i vantaggi ambientali ed economici. Appuntamento quindi a Vassena, in Piazza Conciliazione, mercoledì 24 giugno alle ore 10.00, per il taglio del nastro della nuova Casa dell’Acqua del Comune di Oliveto Lario.