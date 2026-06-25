Oliveto Lario. Inaugurata a Vassena la nuova casetta dell’acqua

Per utilizzare il servizio sarà necessario acquistare una tessera dedicata tramite il totem elettronico presente sul posto; il costo è di 5 centesimi al litro

L’acqua erogata proviene dall’acquedotto comunale, viene filtrata e può essere richiesta anche nella versione gassata

OLIVETO LARIO – È stata inaugurata in piazza Conciliazione, nella frazione di Vassena, la nuova casetta dell’acqua a servizio della comunità di Oliveto Lario.

L’impianto è stato acquistato e installato da Lario Reti Holding, che si occuperà anche della gestione della struttura sostenendone integralmente i costi, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

L’acqua distribuita dalla casetta proviene dall’acquedotto comunale ed è sottoposta ai controlli di qualità effettuati dal Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding. All’interno dell’impianto viene inoltre filtrata attraverso carboni attivi per ridurre sapore e odore di cloro ed è disponibile sia refrigerata sia gassata.

“Un grazie a Lario Reti Holding che si fa prossima anche a piccole realtà come la nostra per fornire servizi utili come questi”, commenta il sindaco di Oliveto Lario Federico Gramatica.

La nuova casetta è dotata di sistemi tecnologici che consentono la gestione da remoto dell’impianto. L’erogazione dell’acqua avverrà al costo di 5 centesimi al litro e sarà possibile esclusivamente tramite una tessera dedicata, acquistabile e ricaricabile attraverso il totem elettronico installato accanto alla struttura.