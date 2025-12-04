Oliveto Lario. Riapertura al transito della SP 46 della Valbrona

La Strada Provinciale 46 torna percorribile

Dopo la chiusura per lavori di messa in sicurezza

OLIVETO LARIO – È stata riaperta al transito la SP 46 della Valbrona, nel tratto compreso tra il pk 1+600 circa (galleria) e il pk 1+970 circa (confine con la provincia di Como), in Comune di Oliveto Lario.

La strada era stata precedentemente chiusa per lavori di protezione delle pareti incombenti, comprendenti taglio della vegetazione, disgaggio e posa di reti metalliche sulle pareti rocciose. La chiusura si è svolta dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), in orario diurno dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, a partire dal 3 novembre fino al 2 dicembre.

I lavori sono stati sospesi il 2 dicembre a causa di condizioni meteorologiche che ne avrebbero reso pericolosa l’esecuzione. Gli interventi potranno riprendere solo quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno. La strada è stata riaperta mercoledì 3 dicembre.