Oliveto Lario: un viaggio tra le piante straordinarie e a rischio

Evento dal titolo “50 sfumature di verde: piante carnivore, piante aliene, piante in pericolo”
Appuntamento a venerdì 7 novembre alle 21
OLIVETO LARIO – La sala consiliare del municipio di Oliveto Lario ospiterà l’evento “50 sfumature di verde: piante carnivore, piante aliene, piante in pericolo”, venerdì 7 novembre alle ore 21. Durante la serata interverrà la Dott.ssa Jessica Bellingardi, che guiderà i partecipanti alla scoperta del mondo delle piante straordinarie e a rischio.
Un viaggio tra le meraviglie, e i pericoli, del mondo vegetale: dalle piante carnivore che catturano le loro prede, alle specie aliene invasive che minacciano gli ecosistemi locali, fino alle rarità botaniche che rischiano di scomparire per sempre.
La Dott.ssa Jessica Bellingardi, divulgatrice ed esperta botanica del Centro Flora Autoctona (CFA) del Parco Naturale del Monte Barro, guiderà il pubblico in un percorso affascinante tra curiosità scientifiche e immagini sorprendenti del mondo vegetale.
“Un’occasione per esplorare il lato più misterioso del mondo vegetale, tra trappole naturali, sostanze velenose e fiori rarissimi, e scoprire come la scienza lavora per tutelare la nostra flora” concludono gli organizzatori dell’evento.
L’evento è promosso dal Comune di Oliveto Lario in collaborazione con la Biblioteca di Oliveto Lario.