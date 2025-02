Oliveto. L’ufficio postale chiude per lavori di ammodernamento

Dal 5 marzo i cittadini di Oliveto dovranno recarsi a Valmadrera

I lavori nell’ambito del progetto ‘Polis’ per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza

OLIVETO L ARIO – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Oliveto Lario mercoledì 5 marzo chiuderà alle ore 11 e sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Oliveto Lario comprendono la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico, realizzazione di una postazione relazionale ribassata con sedute, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni, installazione del nuovo totem per i servizi della Pubblica Amministrazione ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura sarà inoltre possibile richiedere i certificati previdenziali e, nei prossimi mesi, altri servizi della Pubblica Amministrazione (certificati anagrafici, di stato civile, richiesta del passaporto, carta d’identità, etc).

Dal 6 marzo e fino al termine dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Oliveto Lario la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Valmadrera sito in via Roma n.31/A, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di un ATM Postamat fruibile 24 ore su 24 per poter eseguire in modalità self operazioni di prelievo, ricarica carte Postepay, Postemobile e numerose altre operazioni. A disposizione della clientela anche l’ufficio postale di Bellagio sito in via Lazzaretto n.12 ed aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

La riapertura dell’Ufficio Postale di Oliveto Lario è prevista per l’inizio di aprile.