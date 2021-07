La tradizionale Traversata del Lario tra Mandello e Onno

Duecentotrenta gli iscritti, vince Fabio Maggioni del team Effetto Sport

MANDELLO – Dopo un anno di assenza a causa dell’emergenza Covid, si è svolta questa mattina la Traversata del Lario: la tradizionale manifestazione di nuoto tra Mandello e Onno di Oliveto Lario ha animato questa domenica sul lago.

Circa 230 i partecipanti che hanno preso il largo, a suon di bracciate, dalla spiaggia della Darsena Falck di Mandello del Lario per raggiungere le acque antistanti a Onno e fare ritorno all’arrivo di Mandello. Tre chilometri in tutto percorsi a nuoto dagli sportivi in gara che hanno ‘colorato’ il Lario con le loro boe gialle.

Il primo a raggiungere il traguardo è stato Fabio Maggioni del team Effetto Sport, con un tempo di 38:29. Lo ha seguito, con soli 18 secondi di scarto, il suo compagno di squadra Sergio Cogliati.

Terzo posto per la vincitrice femminile, Angelica Angilletta della Canottieri di Lecco con un tempo di 38:58. Seconda donna al traguardo e quinta assoluta è Camilla Viganò (Effetto Sport), già campionessa in passato della Traversata lariana, con un tempo di 41:36. Giacomo Cavalli di Effetto Sport completa il podio maschile (38:56) e Silvia Preda del Team Lombardia Master Desio quello femminile (43:13).

Tra i nuotatori in gara anche Antonio Rossi, ex campione olimpionico e sottosegretario di Regione Lombardia. Alle premiazioni erano presenti gli assessori comunali Sergio Gatti e Silvia Nessi.

Alla regia dell’evento c’è ancora una volta la Pro Loco di Mandello: “E’ una soddisfazione enorme essere riusciti ad organizzare la Traversata quest’anno – spiega il presidente Rinaldo Citterio – non è stato semplice. Abbiamo dovuto rinunciare quest’anno alla gara da 1,5 km, che prevedeva il trasporto con le barche degli atleti ad Onno e quindi il loro ritorno a Mandello a nuoto. Speriamo di poterla fare il prossimo anno”.