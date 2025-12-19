Online i nuovi siti web dedicati all’Orrido di Bellano e alla Pesa Vegia

I nuovi portali web consentono di scoprire come raggiungere Bellano e acquistare biglietti online

Ampio spazio dedicato al calendario eventi della zona

BELLANO – Sono online, in italiano e in inglese, i nuovi siti web dedicati all’Orrido di Bellano e alla Pesa Vegia, che verranno ulteriormente implementati nei prossimi mesi con contenuti e approfondimenti.

Il sito www.orridobellano.eu è dedicato al gioiello naturalistico di Bellano e offre un’ampia sezione di approfondimento sull’Orrido, che fino al 20 marzo ospiterà l’allestimento “Orrido Magic Christmas Lights – The Way of Water”, un percorso immersivo e sensoriale in cui luce e natura dialogano, un’esperienza pensata per pubblici di tutte le età, capacità di valorizzare uno dei luoghi simbolo del territorio.

Il portale approfondisce inoltre la “Cà del Diavol” e raccoglie informazioni, contenuti editoriali e una galleria fotografica in costante ampliamento, che includerò anche immagini e cartoline d’epoca del celebre canyon bellanese.

Il sito web www.pesavegiabellano.eu, invece, è interamente dedicato alla Pesa Vegia, la “Festa delle Feste” di Bellano, che il prossimo 5 gennaio 2026 celebrerà la quattrocentoventesima edizione. Il portale ripercorre la storia della manifestazione, le sue edizioni e il profondo legame con l’identità del paese. Fino al 20 marzo 2026, è inoltre visitabile “Avanti la Stella – Momenti di Pesa”, installazione fotografica en plein air di Carlo Borlenghi, diffusa tra vetrine di negozi ed edifici pubblici. Il progetto è accompagnato dalla pubblicazione del volume fotografico “Avanti la Stella. La Pesa Vegia di Bellano” di Borlenghi e Andrea Vitali, che raccoglie otlre 300 scatti d’autore dedicati alla tradizione più sentita del borgo.

I nuovi strumenti digitali si affiancano al sito www.bacbellano.eu, online dallo scorso aprile e disponibile anch’esso in italiano e inglese, e al portale turistico www.discoveringbellano.eu.

Si tratta di quattro siti web che si completano reciprocamente; i portali consentono di scoprire come raggiungere Bellano, di consultare orari e acquistare biglietti, nonchè di orientarsi grazie a una mappa dettagliata del territorio.