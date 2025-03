Onno. Bando per l’ex Pareo Beach, 9 i progetti pervenuti

Presentate nove proposte per riqualificare il chiosco sulla spiaggia, chiuso da alcuni anni

OLIVETO LARIO – Si è chiuso lo scorso 20 marzo il bando pubblicato dal Comune di Oliveto per la gestione dell’area della spiaggia con il chiosco e il pontile galleggiante, a Onno (ex Pareo Beach). Sono 9 complessivamente le offerte pervenute.

“Siamo molto soddisfatti – il commento del sindaco Federico Gramatica – l’area in questione è abbandonata da anni e temevamo che questo scoraggiasse un po’ gli imprenditori, invece hanno partecipato in tanti e abbiamo sul tavolo 9 progetti di rilancio di questo bellissimo angolo”.

Il canone di concessione, soggetto solo a rialzo, è di 10 mila euro Iva esclusa mentre la durata per la concessione è pari ad anni 14 (quattordici) decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in caso di anticipata consegna per qualsiasi motivo, dalla data di quest’ultima.

Dopo la seduta pubblica di questa mattina, in cui la commissione di gara ha aperto i plichi presentati dai concorrenti, i progetti dovranno essere esaminati per l’assegnazione dei punteggi. “Confidiamo che questo iter si concluda nel giro di un mese circa – ha detto Gramatica – speriamo entro maggio di poter procedere con l’assegnazione dell’area”.