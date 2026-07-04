“Operazione Lario Sicuro”: laboratori sulle spiagge per insegnare la prevenzione ai più piccoli

L’Autorità di Bacino porta sulle spiagge del Lago di Como i laboratori di sicurezza per bambini e famiglie

Lusardi: “Investire nell’educazione dei più giovani significa crescere bagnanti più consapevoli”

COMO/LECCO – Imparare le regole della sicurezza divertendosi. È questo l’obiettivo di “Operazione Lario Sicuro”, il progetto promosso dall’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori che, per l’estate 2026, porterà sulle spiagge del Lago di Como una serie di laboratori educativi dedicati ai corretti comportamenti da tenere in acqua.

Protagonista dell’iniziativa sarà Emmsì, il Guardiano delle Acque, il personaggio nato all’interno del progetto educativo Lario Moon e scelto dall’Autorità di Bacino come testimonial d’eccezione per raccontare ai più piccoli e alle loro famiglie l’importanza della prevenzione.

Dopo la positiva esperienza condivisa ad Agrinatura, il percorso prosegue ora con quattro appuntamenti estivi che coinvolgeranno diverse località del territorio lariano. La prima tappa è in programma a Oliveto Lario, nell’ambito della manifestazione “Giroliveto”. Per poi proseguire sulle spiagge di Domaso il 9 luglio, a Colico Piona il 24 luglio e a Mandello del Lario l’11 agosto.

Luigi Lusardi, Presidente dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori ha commentato l’iniziativa: “La sicurezza sulle nostre spiagge e nelle nostre acque è una priorità assoluta, che si costruisce prima di tutto attraverso la cultura della prevenzione. Con questa iniziativa vogliamo parlare direttamente alle nuove generazioni e alle loro famiglie, non attraverso rigidi divieti, ma con un linguaggio positivo, ludico e d’impatto”.

“Investire nell’educazione dei più giovani significa crescere bagnanti più consapevoli e responsabili, capaci di vivere la bellezza del nostro lago in totale sicurezza. È questo, in definitiva, l’obiettivo di Lario Sicuro».

Attraverso giochi, sfide, attività di gruppo e laboratori creativi, bambini e famiglie saranno coinvolti in un percorso pensato per trasformare le norme di sicurezza in esperienze semplici, immediate e memorabili. Dalle corrette modalità di balneazione all’attenzione verso il meteo, dalla conoscenza dei fondali all’utilizzo dei dispositivi di galleggiamento. Ogni attività sarà costruita per favorire una maggiore consapevolezza nel frequentare il lago.

Per Lario Moon, questa collaborazione rappresenta l’occasione ideale per proseguire un lavoro educativo che utilizza il linguaggio del gioco, dell’illustrazione e della narrazione per affrontare i temi legati all’acqua, all’ambiente e alla sicurezza.

“La sicurezza non si insegna soltanto con i divieti, ma anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione” – spiegano i promotori del progetto, Fabrizio Chierichetti e Luigi Sabadini -.L’obiettivo è aiutare bambini e famiglie a conoscere il lago, rispettarlo e viverlo in modo più consapevole”.

Ogni partecipante potrà mettersi alla prova con le attività di “Lario Sicuro”, diventando simbolicamente un piccolo “Difensore delle Acque”. Al completamento della “missione”, i bambini riceveranno un ricordo dell’evento e il vademecum con le regole da portare a casa e condividere con amici e parenti, contribuendo così a diffondere una cultura della prevenzione che riguarda tutti.