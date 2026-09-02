Parata Moto Guzzi: sabato 5 settembre chiusure temporanee sulla SS36

Chiusure temporanee nei territori di Lecco, Abbadia Lariana e Mandello del Lario

Le interruzioni saranno gestite direttamente dalla Polizia Stradale

LECCO – Sabato 5 settembre, in occasione della tradizionale Parata Motociclistica Moto Guzzi, saranno attivate alcune chiusure temporanee lungo la Strada Statale 36, nei territori di Lecco, Abbadia Lariana e Mandello del Lario. Le interruzioni saranno gestite direttamente dalla Polizia Stradale e limitate al tempo strettamente necessario al passaggio della carovana motociclistica.

Le modalità operative sono state definite nel corso di un tavolo tecnico convocato nei giorni scorsi dal Questore di Lecco, al quale hanno partecipato Polizia Stradale, Anas e i Comuni interessati, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e contenere al minimo i disagi alla circolazione.

In particolare, nella mattinata di sabato 5 settembre sono previste le seguenti limitazioni:

dalle 9.30 alle 10.15, chiusura temporanea del Nuovo Ponte di Lecco, dal km 0,000 al km 0,710, tra l’ingresso di Pescate e Lecco Bione, con contestuale chiusura della rampa dello svincolo di Lecco Bione in entrambe le direzioni. Durante l’interruzione, il traffico diretto verso Lecco e Bergamo sarà deviato allo svincolo di Pescate e alla successiva uscita di Lecco Centro – Via Fiandra, sulla viabilità urbana;

dalle 9.30 alle 11, chiusura temporanea della rampa di uscita dello svincolo di Lecco Centro “Orsa Maggiore”, al km 55,500, in direzione Milano;

dalle 9.30 alle 11.20, chiusura temporanea della rampa di uscita dello svincolo di Mandello del Lario – Via per Maggiana, al km 60,580, in direzione Milano;

dalle 10.15 alle 11.20, in direzione Sondrio, tra gli svincoli di Lecco Bione e Lecco Caleotto, sarà attuato un restringimento di carreggiata. La Polizia Stradale accompagnerà inoltre il transito della parata in modalità “safety car” nel tratto compreso tra il km 55,450 e il km 55,520.

Le fasce orarie indicate individuano quindi il periodo nel quale potranno essere attivate le chiusure: la sospensione effettiva del traffico avverrà in maniera dinamica, su disposizione della Polizia Stradale, esclusivamente durante il passaggio dei motociclisti.