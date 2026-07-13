Pass contraffatti scoperti a Perledo: tre automobilisti sanzionati

Le verifiche del servizio di vigilanza comunale fanno emergere l’utilizzo irregolare di contrassegni destinati alla sosta e alla circolazione nelle aree regolamentate

Il sindaco Fabio Festorazzi: “Avevamo il sospetto da tempo. I controlli continueranno”

PERLEDO – Si intensificano i controlli sul corretto utilizzo dei pass comunali destinati alla sosta e alla circolazione nelle aree regolamentate di Perledo. E i primi risultati non si sono fatti attendere. Nei giorni scorsi i proprietari di tre autovetture hanno trovato sul parabrezza un preavviso di accertamento dopo che il personale incaricato della vigilanza aveva riscontrato l’utilizzo di contrassegni risultati contraffatti.

L’operazione rappresenta l’esito di un’attività di controllo rafforzata nelle ultime settimane, avviata dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di verificare il corretto utilizzo dei pass rilasciati dal Comune e contrastare eventuali abusi.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, le verifiche effettuate dagli addetti alla vigilanza hanno consentito di individuare alcuni casi di utilizzo irregolare dei contrassegni destinati alla sosta e alla circolazione nelle aree soggette a regolamentazione. L’attività ispettiva avrebbe inoltre permesso di cogliere in flagranza i responsabili dell’illecito, consentendo così di procedere con gli accertamenti previsti.

Per i trasgressori le conseguenze non si limiteranno alle sole sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. L’utilizzo di documentazione non autentica potrebbe infatti comportare ulteriori verifiche sotto il profilo della regolarità dei contrassegni impiegati e delle eventuali responsabilità connesse.

Soddisfazione per l’esito dei controlli viene espressa dal sindaco e responsabile della vigilanza Fabio Festorazzi, che sottolinea come l’attività svolta abbia confermato sospetti coltivati da tempo dall’Amministrazione. “Quanto accaduto non rappresenta una sorpresa – dichiara il primo cittadino -. Da tempo avevamo il sospetto che qualcuno stesse facendo un uso improprio dei pass rilasciati dal Comune. I controlli effettuati hanno confermato quanto temevamo. Desidero ringraziare il personale impegnato nelle verifiche per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto. Si tratta di attività fondamentali per garantire equità e rispetto delle regole nei confronti di tutti i cittadini che utilizzano correttamente i servizi comunali”.

Parole che evidenziano la volontà dell’Amministrazione di contrastare ogni forma di abuso e di assicurare un utilizzo corretto degli strumenti messi a disposizione dei residenti e degli aventi diritto.

L’operazione non rappresenta un episodio isolato. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato che le verifiche continueranno anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle situazioni che presentano anomalie o elementi ritenuti sospetti. L’obiettivo è quello di prevenire nuovi utilizzi irregolari dei pass e rafforzare il sistema di controllo sul territorio, garantendo una gestione trasparente dei servizi comunali. Il messaggio del sindaco è chiaro: «I controlli non si fermano certamente qui. Chi vuole intendere, intenda».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso volto a garantire il rispetto delle norme e la corretta fruizione dei servizi pubblici. Secondo l’Amministrazione comunale, contrastare l’utilizzo illecito dei contrassegni significa tutelare tutti quei cittadini che rispettano le regole e usufruiscono dei servizi comunali in maniera corretta.

L’intenzione è quella di proseguire con un’attività di vigilanza costante, capace di prevenire comportamenti scorretti che, oltre a violare le disposizioni vigenti, arrecano un danno all’intera collettività e compromettono l’equità nell’accesso ai servizi destinati ai residenti e agli aventi diritto.