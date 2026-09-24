Peduncolo Dervio, ultimi passaggi prima del cantiere. Lavori previsti a novembre

In corso le verifiche mancanti, progetto esecutivo atteso entro fine mese

Un’opera da 46 milioni di euro. “Sarà un cantiere molto complesso, con 800 metri di galleria e interventi anche sulla ferrovia”

DERVIO – Ultimi sondaggi in corso e progetto esecutivo atteso entro la fine del mese. Il peduncolo di Dervio entra in una fase decisiva e, se l’iter procederà senza nuovi intoppi, i lavori potrebbero cominciare già a novembre. È lo stesso cronoprogramma che era stato anticipato lo scorso luglio durante l’incontro pubblico organizzato a Colico sul futuro della galleria Monte Piazzo: in quell’occasione era stata ribadita la funzione del nuovo collegamento come alternativa alla SS36 in caso di emergenze o chiusure.

A fare il punto è il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli: “Stanno terminando i sondaggi. C’era stato un problema con un privato che non voleva concedere l’accesso al terreno e si è dovuta seguire la procedura di esproprio. La scorsa settimana siamo finalmente riusciti a entrare nell’area e a effettuare i carotaggi che mancavano”.

Le verifiche serviranno a completare la documentazione necessaria alla progettazione esecutiva: “Entro la fine del mese la ditta che ha vinto l’appalto deve presentare il progetto esecutivo, si tratta di un appalto integrato. Se non ci saranno intoppi, a novembre potrebbero partire i lavori”.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento tra l’attuale svincolo della Statale 36 e la Provinciale 72, un’opera di cui si parla da anni. Già nel 2023 erano state avviate da Anas le procedure di esproprio per i terreni interessati dal tracciato. In quella fase il progetto veniva indicato tra le opere legate ai Giochi Olimpici invernali. Più recentemente, proprio durante gli incontri dedicati alla Monte Piazzo, il peduncolo è tornato al centro dell’attenzione come collegamento in grado di offrire una via alternativa in caso di problemi sull’asse principale della SS36.

L’investimento complessivo previsto è di circa 46 milioni di euro.

“Parliamo di un’opera molto difficile – spiega Cassinelli – perché ci saranno circa 800 metri di galleria e bisognerà realizzare lo scavo necessario per la nuova rotatoria sulla Provinciale, abbassando la sede stradale di circa cinque metri”. Anche se il passaggio tecnicamente più delicato sarà quello in corrispondenza della ferrovia: “Probabilmente la parte più complicata dell’intervento sarà proprio quella ferroviaria, perché bisognerà interrompere la linea e costruire un nuovo ponte”.

L’interruzione comporterà inevitabilmente la necessità di predisporre un servizio sostitutivo: “Dovranno essere messi i pullman, come è già successo la scorsa estate”, prosegue il sindaco. Tempi e modalità della sospensione ferroviaria dovranno essere definiti più avanti, in funzione dell’avanzamento del cantiere e del coordinamento con i soggetti competenti.

La funzione del peduncolo è diventata ancora più evidente negli ultimi anni, durante i periodi di lavori e limitazioni nella galleria Monte Piazzo. Nell’estate 2026, i cantieri e le modifiche alla circolazione sulla SS36 hanno più volte causato rallentamenti e deviazioni sulla viabilità dell’Alto Lago. Il nuovo collegamento consentirà invece di raggiungere direttamente la Sp72 dallo svincolo di Dervio, creando una soluzione alternativa più funzionale quando la Statale dovesse essere interessata da chiusure o limitazioni.

La prossima scadenza sarà ora la consegna del progetto esecutivo entro fine settembre. Solo dopo la conclusione di questa fase si potrà capire se il cronoprogramma potrà essere rispettato e se novembre segnerà effettivamente l’apertura del cantiere.

Da quel momento inizierà un intervento destinato a protrarsi per circa due anni, con lavorazioni particolarmente complesse tra viabilità provinciale e ferrovia, ma anche con l’obiettivo di modificare in modo sostanziale il sistema dei collegamenti tra Dervio, la SS36 e la sponda orientale del lago.