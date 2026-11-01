Peduncolo di Dervio, lavori al via nel 2027: prima le verifiche belliche

Tra novembre e dicembre le verifiche per la presenza di ordigni bellici

Apertura del cantiere prevista tra gennaio e febbraio. L’intervento durerà circa 600 giorni

DERVIO – Prima le verifiche per escludere la presenza di ordigni bellici, poi l’apertura del cantiere del nuovo peduncolo di Dervio, prevista tra gennaio e febbraio 2027. È questo il cronoprogramma aggiornato dal sindaco Stefano Cassinelli per l’opera destinata a migliorare i collegamenti tra la Statale 36 e la Provinciale 72.

“Tra novembre e dicembre verranno effettuate le attività legate alla ricerca di eventuali ordigni bellici, quindi l’avvio dei lavori è previsto tra gennaio e febbraio”, spiega il primo cittadino. I sondaggi serviranno a individuare possibili residuati della Seconda guerra mondiale nei terreni interessati dall’intervento. Una volta completata questa fase, l’impresa valtellinese TMG Scavi potrà dare inizio alle lavorazioni, che avranno una durata prevista di 600 giorni. Resta prima da affrontare la verifica bellica propedeutica all’apertura del cantiere, inizialmente ipotizzata per novembre.

Un collegamento strategico per l’Alto Lago

Il peduncolo di Dervio rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più attesi per la viabilità dell’Alto Lago. Il progetto, dal valore di circa 46 milioni di euro, prevede un collegamento diretto tra lo svincolo della Statale 36 e la Strada provinciale 72, attraverso un nuovo tracciato che comprenderà anche una galleria di circa 800 metri.

Tra le opere previste figurano una rotatoria sulla Provinciale, con l’abbassamento della sede stradale di circa cinque metri, e la realizzazione di un nuovo ponte in corrispondenza della linea ferroviaria. Quest’ultimo intervento comporterà una temporanea interruzione della circolazione dei treni, con modalità ancora da definire insieme ai soggetti competenti.

L’infrastruttura consentirà di migliorare l’accessibilità del territorio, creando un collegamento più diretto tra la superstrada e la viabilità costiera. Un’alternativa importante soprattutto in caso di chiusure o limitazioni della SS36, in particolare nel tratto della galleria Monte Piazzo, dove le interruzioni della circolazione hanno più volte provocato ripercussioni sul traffico dell’Alto Lago.

Un’opera attesa da anni, dunque, che si avvicina alla fase realizzativa dopo un lungo percorso progettuale e amministrativo.