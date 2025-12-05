Per Mandello è di nuovo tempo di “Andando per Presepi”

Ben 19 opere in gara tra creatività, tradizione e spirito comunitario

Esposizioni visitabili per il paese dall’8 dicembre al 6 gennaio, premiazioni il 16 gennaio in Biblioteca

MANDELLO – Anche per il 2025 torna “Andando per Presepi”, il concorso promosso dall’Amministrazione comunale di Mandello e divenuto ormai un simbolo dell’identità cittadina.

La partecipazione, come conferma l’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi, è stata nuovamente sorprendente. Dopo le suggestive realizzazioni del 2024, quest’anno i presepi in gara sono ben 19, frutto dell’impegno di privati, associazioni e gruppi che hanno dato vita a opere diverse per stile, materiali e ambientazioni. “Ogni anno – sottolinea Nessi – vediamo rinnovarsi entusiasmo e creatività. I partecipanti riescono sempre a sorprenderci con idee nuove e interpretazioni personali della Natività”.

Le opere saranno visitabili dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, creando un vero e proprio itinerario natalizio che attraversa Mandello e le sue frazioni. L’elenco completo delle installazioni, con gli indirizzi, è allegato al comunicato del Comune e permette a chiunque di costruire un percorso personalizzato alla scoperta dei presepi.

Piccoli angoli illuminati, scenografie curate fin nel dettaglio, materiali tradizionali affiancati a soluzioni più contemporanee: il concorso è diventato negli anni una mostra a cielo aperto, capace di coinvolgere residenti e visitatori in un viaggio nella manualità e nella memoria collettiva.

L’appuntamento conclusivo è fissato per giovedì 16 gennaio 2026, alle ore 21, presso la Biblioteca comunale “Ercole Carcano”, dove si terrà la cerimonia di premiazione ufficiale. Un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza per celebrare i partecipanti e ringraziarli del loro contributo alla tradizione locale.

Accanto agli appuntamenti del Magico Natale 2025 – dalle luminarie alla pista di pattinaggio, fino agli eventi diffusi nelle piazze – il presepe continua a rappresentare un riferimento emotivo forte per la comunità. “Nel presepe – afferma ancora l’assessore Nessi – i cittadini ritrovano quel calore, quella dimensione intima e familiare che contraddistingue l’attesa del Natale. È un simbolo antico, ma sempre attuale, capace di unire generazioni e di regalare un sentimento di appartenenza”.

Il Comune invita dunque tutti, residenti e turisti, a mettersi in cammino tra le vie di Mandello per scoprire queste piccole grandi opere d’arte che raccontano, in modi diversi, un’unica storia: quella della comunità e della sua tradizione più sentita.