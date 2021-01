Perledo. Arrivati i vaccini alla Rsa a ‘spegnere’ un nuovo focolaio Covid

Vaccinati quaranta anziani alla casa di riposo della Sacra Famiglia di Perledo

Negli ultimi giorni preoccupazione per un nuovo focolaio Covid

PERLEDO – Appena in tempo: l’incubo del virus sta per finire alla casa di riposo della Sacra Famiglia di Perledo dove oggi, martedì, si sono svolte le vaccinazioni contro il Covid. Una giornata importante per la casa di riposo che arriva dopo la preoccupazione delle ultime settimane durante le quali si è visto rimontare il numero di casi di contagio tra gli anziani e gli operatori.

Una ventina gli ospiti risultati positivi e quattro i dipendenti che hanno contratto il virus. Nessuno degli anziani avrebbe sintomi gravi e restano tutti sotto osservazione nella Rsa, isolati nell’ala della RSA dedicata ai pazienti Covid.

Una giornata importante, appunto, nella struttura che per prima sul territorio ha dovuto fare i conti con un focolaio di virus la scorsa primavera. Oggi, a tutti gli ospiti non positivi al Covid è stata somministrata la prima iniezione di vaccino; si tratta di una quarantina di anziani.

Nel pomeriggio si è recato all’ospedale di Lecco il primo gruppo di operatori per essere vaccinati. Domani è previsto un secondo gruppo. In tutto la casa di riposo conta un’ottantina di dipendenti.

Nel frattempo sono iniziate le vaccinazioni anche all’Istituto Borsieri di Lecco, gestita sempre dalla Sacra Famiglia.