Perledo. Chiosco in Riva di Gittana: si cercano investitori

Aperta fino al 31 marzo la manifestazione d’interesse

Più grande rispetto alla struttura attuale, il nuovo chiosco rilancerà Riva di Gittana, insieme alle altre opere in programma

PERLEDO – Dopo essersi aggiudicato, attraverso il bando ‘Arest – Progetto MIL – Mobilità Integrata Lacuale’, 570 mila euro di contributi da Regione Lombardia per riqualificare Riva di Gittana, il Comune di Perledo ha aperto la manifestazione d’interesse rivolta agli operatori economici interessati a investire nel nuovo chiosco e gestirlo. La struttura fa parte di uno dei tanti interventi che prevedono il coinvolgimento congiunto di enti pubblici e soggetti privati, effettuati sull’area a partire da fine 2023.

“Sempre se frutterà la ricerca di imprenditori attratti dalla proposta e se i permessi lo consentiranno – precisa il sindaco di Perledo Fabio Festorazzi -. Fino al 31 marzo c’è la possibilità di mostrare interesse, e in base alle proposte pervenute Comune e Autorità di Bacino decideranno se affidare il chiosco in via pluriennale”. Rispetto alla struttura già esistente, quella futura “sarà molto più grande – prosegue il primo cittadino – all’incirca sui 100 metri, e potrà fungere anche da pub-ristorante. Inoltre disporrà di uno spazio coperto interno, garanzia di comodità”.

Solo il chiosco richiederà una spesa di 550 mila euro, ma nel complesso l’intervento in Riva di Gittana ammonterà a 1,2 milioni di euro, metà del quale finanziato da fondi regionali, e includerà anche la realizzazione di un pontile galleggiante sulla spiaggia e di un peduncolo che collegherà Strade del Verde ed Sp72, sotto il quale saranno disposti alcuni parcheggi, sempre in località Gittana. Scopo del progetto MIL è proprio quello di potenziare e riqualificare il cosiddetto ‘water front’, rilanciandolo dal punto di vista turistico.

L’idea dell’Amministrazione è di portare avanti le opere in parallelo: “Non ci sono priorità su un intervento rispetto a un altro, anche se adesso ci preme trovare un investitore e gestore per il chiosco”.

Interventi di riqualificazione Riva di Gittana progetto ‘MIL’