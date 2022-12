Perledo. Chiusa la casetta dei rifiuti a Vezio: troppi i sacchi non conformi

Fino a nuovo ordine, la struttura resterà inaccessibile

“L’avviso lasciato in casetta non ha portato a cambiamenti, quindi abbiamo deciso di chiuderla”

PERLEDO – Chiusa fino a nuove disposizioni la casetta dei rifiuti situata nella frazione di Vezio, a Perledo. A causare questa decisione il perdurare di errati conferimenti da parte degli utenti, che adesso sono invitati a conferire i rifiuti con il servizio porta a porta come da regolamento. Alla struttura potevano accedere, prima del provvedimento, tutti i cittadini di Perledo con l’ausilio di una chiave.

“Già tre settimane fa abbiamo riscontrato la presenza di parecchi sacchi non conformi – sottolinea il sindaco Fabio Festorazzi – tuttavia l’avviso lasciato in casetta non ha sortito l’effetto sperato, quindi abbiamo deciso di chiudere la struttura fino a nuovo ordine. Quanto successo non è una novità: già prima dell’introduzione del sacco rosso si sono verificate problematiche simili”.