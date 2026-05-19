Perledo conferma il Night Bus che “raddoppia”. Servizio attivo fino al 15 ottobre

Il Comune rinnova il collegamento serale tra il lago e le frazioni durante il periodo di maggiore afflusso turistico

Il Night Bus sarà operativo con due van da otto posti tutti i giorni dalle 19 alle 24

PERLEDO – Il Comune di Perledo punta ancora sulla mobilità sostenibile e sul supporto a residenti e turisti confermando anche per il 2026 il servizio Night Bus, il collegamento serale che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante di utilizzi.

Dopo il positivo riscontro ottenuto nelle precedenti stagioni turistiche, l’Amministrazione comunale ha deciso di riproporre il servizio anche per quest’anno, mantenendo l’obiettivo di facilitare gli spostamenti tra il lago e le frazioni del territorio comunale nei mesi caratterizzati dal maggiore afflusso di visitatori.

Il servizio, finanziato attraverso i proventi dell’imposta di soggiorno, sarà attivo tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con operatività confermata fino al 15 ottobre.

Anche per questa stagione verrà mantenuta la modalità “a chiamata” per i collegamenti verso le frazioni del territorio, mentre il servizio dalla stazione ferroviaria continuerà a essere disponibile senza necessità di prenotazione.

La principale novità del 2026 riguarda però l’organizzazione stessa del trasporto. Al posto del van da 20 posti utilizzato lo scorso anno, il servizio sarà infatti svolto attraverso due van da 8 posti, una soluzione studiata per garantire una maggiore capillarità e una migliore efficienza nei collegamenti all’interno del territorio comunale.

L’affidamento del servizio è stato confermato a Marco Canclini.

Il sindaco Fabio Festorazzi ha sottolineato l’importanza della collaborazione con il gestore del servizio: “Devo ringraziare Canclini e i suoi collaboratori per aver accettato la proposta di svolgere il servizio con due mezzi alle stesse condizioni economiche. Questo ci permette di mantenere efficiente un sistema di trasporto che negli anni si è dimostrato utile e molto apprezzato”.

Anche il vicesindaco Mauro Gumina ha evidenziato il valore del Night Bus non soltanto per i turisti ma anche per i residenti: “Il Night Bus è certamente molto apprezzato dai turisti, ma è a disposizione anche di tutti coloro che intendano spostarsi tra il paese e il lago senza fare ricorso ai mezzi propri”.

Il servizio si conferma quindi uno degli strumenti principali attraverso cui l’Amministrazione comunale intende affrontare il tema della mobilità locale, cercando di offrire risposte concrete sia ai cittadini sia ai visitatori durante la stagione estiva.

La scommessa del Night Bus era partita nel 2023 con l’obiettivo di sopperire alla mancanza di mezzi, in particolare taxi, per consentire gli spostamenti serali tra Perledo e il lago. Fin dal primo anno il progetto aveva ottenuto un importante successo, tanto che l’Amministrazione aveva deciso di prolungarne il funzionamento oltre il termine inizialmente previsto di fine settembre, estendendolo fino all’11 ottobre.

Nel corso di un incontro pubblico dedicato al turismo, svoltosi a fine 2024, era inoltre emersa la richiesta di ampliare ulteriormente il servizio sia nella fascia oraria, estendendola anche allo spazio temporale tra le 19 e le 21, sia nel periodo di attività, prevedendone il funzionamento dalla seconda metà di maggio fino a metà ottobre. Una richiesta che l’Amministrazione ha deciso di accogliere nel 2025, anno in cui si sono registrati circa 25 mila passeggeri. Non resta che aspettare la fine della stagione corrente per vedere se il Night Bus, con le novità introdotte, riuscirà di nuovo a superarsi.