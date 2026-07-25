Perledo. Da Regione in arrivo 100 mila euro per la strada d’accesso a Caravino

L’emendamento, a firma del consigliere Zamperini, sblocca il finanziamento per l’adeguamento del tracciato

L’opera, attesa da sessant’anni, collegherà la località a Vezio garantendo l’accesso ai mezzi di soccorso

PERLEDO – Nell’ambito dell’Assestamento al Bilancio 2026-2028 di Regione Lombardia è stato approvato un emendamento, a prima firma del Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che destina 100 mila euro al Comune di Perledo per il cofinanziamento dell’intervento di sistemazione e adeguamento del tracciato di accesso alla località Caravino.

L’opera consentirà di collegare con una strada carrabile la località Caravino alla frazione di Vezio rendendo finalmente raggiungibili anche dai mezzi di soccorso alcune abitazioni che oggi non possono essere servite dalla normale viabilità. Il nuovo tracciato, individuato in sostituzione di quello originariamente previsto, permetterà inoltre di ridurre l’impatto paesaggistico e i costi dell’intervento.

“Con questo finanziamento Regione Lombardia offre una risposta concreta a un’esigenza sentita dalla comunità di Perledo. Si tratta di un’opera che migliora l’accessibilità del territorio, aumenta la sicurezza dei residenti e risolve una criticità presente da anni”.

“Ringrazio il sindaco Fabio Festorizzi e l’Amministrazione comunale per la collaborazione e per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto. Quando i Comuni presentano proposte serie e condivise, il compito della Regione è quello di sostenerle e trasformarle in interventi concreti per i cittadini”, dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini.

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco di Perledo, Fabio Festorizzi: “Della strada di accesso a Caravino si parla da oltre sessant’anni e oggi, finalmente, ci sono le condizioni per trasformare questo progetto in realtà. Si tratta di un’opera fondamentale, che migliorerà l’accessibilità della località. Garantirà un collegamento adeguato anche ai mezzi di emergenza e risolverà una criticità che i residenti conoscono bene. Ringrazio il Consigliere Regionale Zamperini per aver sostenuto con convinzione questa richiesta e per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro Comune”.