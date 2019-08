Perledo. Domenica, col gruppo Alpini, festa al Sacrario di Agueglio

Gli Alpini di Perledo celebrano l’85° anniversario

Una giornata di festa, domenica, al Sacrario di Agueglio

PERLEDO – Appuntamento domenica 25 agosto con il gruppo Alpini di Perledo che celebra i suoi 85 anni con la tradizionale festa al Sacrario di Agueglio, giunta alla 44^ edizione.

Il ritrovo è fissato per le 10.30 nei pressi del Sacrario, dove alle 11 don Bortolo Uberti, parroco nativo di Perledo, celebrerà la S. Messa a ricordo di tutti gli Alpini andati avanti.

La manifestazione continuerà poi, fino a sera, con il tradizionale rancio, giochi e tanta musica in compagnia del Corpo musicale San Vittore di Esino Lario.

Il sacrario di Agueglio, voluto e costruito da Alpini e reduci su un terreno donato dalla famiglia Invitti, è stato inaugurato nel settembre 1975 ed è raggiungibile percorrendo la strada provinciale 65 che collega la Valsassina con la Val d’ Esino.

E’ sicuramente uno dei punti più panoramici del lago di Como, meta di turisti che non vogliono perdersi una vista che spazia dal Castello e gli uliveti di Vezio fino a Bellagio, Menaggio e Tremezzina ed alto Lario, con la montagne che sovrastano la sponda occidentale a far da corona ad uno scenario unico.

Gli Alpini di Perledo sono guidati da Osvaldo Cesana che in meno di due anni di mandato ha saputo creare un gruppo molto attivo e operativo sul territorio: “Quest’anno ricorre il nostro 85° anniversario e per festeggiarlo ci siamo messi a lavorare utilizzando parecchio olio di gomito. Abbiamo partecipato a un bando promosso da Comunità montana e parco della Grigna, che ringrazio di cuore, e in virtù di questo è in atto un’opera importante di riqualificazione dell’area del nostro sacrario di Agueglio. I lavori dovrebbero finire nella prossima primavera. E non abbiamo certo tralasciato la beneficenza: proprio domenica saranno presenti i rappresentanti di un’associazione che porta avanti un’opera molto meritoria e alla quale consegneremo il nostro piccolo contributo”.

Domenica 25 agosto sono tutti invitati alla “Festa de Agueii”.