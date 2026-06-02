Perledo ha di nuovo un agente di Polizia Locale

Dal 1° giugno entrato in servizio Giovanbattista Boccardo

Contribuirà a potenziare le attività legate alla sicurezza urbana, alla viabilità e alla gestione dei flussi turistici

PERLEDO – A partire dal 1° giugno 2026, il Comune di Perledo potrà contare su un nuovo agente di Polizia Locale. Si tratta di Giovanbattista Boccardo, che entrerà ufficialmente in servizio andando a rafforzare un presidio considerato particolarmente importante per il territorio e per l’intera comunità.

L’arrivo del nuovo agente rappresenta un passaggio significativo per l’Amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha più volte evidenziato la necessità di garantire una presenza stabile e continuativa della Polizia Locale, soprattutto alla luce delle crescenti esigenze legate alla gestione della viabilità, della sicurezza urbana e dei consistenti flussi turistici che interessano il territorio perledese durante tutto l’anno.

L’inserimento di una nuova figura operativa consentirà infatti di rafforzare le attività di controllo e presidio, migliorando ulteriormente i servizi rivolti ai cittadini, alle attività economiche e ai numerosi visitatori che frequentano il paese.

A sottolineare l’importanza della nuova assunzione è il sindaco Fabio Festorazzi, che esprime soddisfazione per il completamento del percorso di ricerca e selezione.

«L’ingresso del nuovo agente costituisce una notizia molto positiva per Perledo», dichiara il primo cittadino. «La presenza della Polizia Locale rappresenta un servizio essenziale per cittadini, attività economiche e visitatori. Dopo un lungo percorso di ricerca e selezione, siamo lieti di poter accogliere un nuovo professionista al servizio della comunità».

Con l’avvio dell’attività di Giovanbattista Boccardo, il Comune punta quindi a consolidare ulteriormente il presidio del territorio e a rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze della popolazione residente e dei turisti.

L’Amministrazione comunale ha infine rivolto al nuovo agente un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per l’inizio del suo incarico, auspicando una collaborazione proficua e duratura al servizio della comunità perledese.