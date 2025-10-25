Perledo in cantiere: opere per oltre 12 milioni di euro ridisegnano il volto del paese

Opere pubbliche e progetti infrastrutturali: Perledo vive una fase di intensa crescita e rinnovamento

Dal nuovo “Peduncolo” alla pista ciclabile Bellano–Riva di Gittana, passando per la riqualificazione energetica del Municipio e la valorizzazione dei sentieri

PERLEDO – Ruspe al lavoro, strade che si rinnovano, cantieri che prendono forma giorno dopo giorno: Perledo sta vivendo una stagione di trasformazione, segno tangibile di una visione amministrativa che guarda al futuro con concretezza e ambizione. Dal potenziamento delle infrastrutture alla valorizzazione ambientale, dall’efficienza energetica alla mobilità sostenibile, il Comune guidato dal sindaco Fabio Festorazzi ha messo in campo una serie di interventi che ridisegnano il volto del territorio, migliorando la qualità della vita di cittadini e turisti.

“Lavoriamo ogni giorno per lasciare a Perledo infrastrutture più sicure, sostenibili e accessibili: un futuro migliore per tutti”, afferma il primo cittadino.

Strade e mobilità: infrastrutture per un paese che si muove meglio

Il simbolo più evidente di questa stagione di lavori è il Peduncolo “Strada del Verde” sulla SP72, un’opera a lungo attesa che collega e valorizza l’area del lago. Dopo un iter complesso, l’asfaltatura è stata completata e l’apertura è ormai imminente. Un investimento da 1,4 milioni di euro, che comprende anche la riqualificazione della spiaggia, a beneficio di residenti e visitatori.

A pochi chilometri di distanza, proseguono e sono in corso di completamento i lavori per la nuova stazione ferroviaria Varenna–Perledo, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana con un investimento complessivo di 8 milioni di euro. Il progetto prevede sottopasso, ascensori per l’accessibilità, marciapiedi rinnovati e nuove pensiline, trasformando la stazione in un moderno hub di mobilità sostenibile.

Parallelamente avanza anche il progetto esecutivo della pista ciclabile Bellano–Riva di Gittana, nel tratto che attraversa Perledo: un investimento di 1,4 milioni di euro che segna un passo importante verso la mobilità dolce e il turismo verde.

Edifici pubblici e scuole: efficienza e sicurezza

Un altro pilastro del piano di sviluppo è l’efficientamento energetico della Casa Comunale, un intervento da 700.000 euro che ridurrà consumi e impatto ambientale. Durante i lavori, gli uffici comunali saranno temporaneamente trasferiti nelle ex scuole, garantendo continuità ai servizi. Per permettere le operazioni di trasloco, i locali comunali rimarranno inaccessibili al pubblico solo lunedì 27 e e martedì 28 ottobre. Le attività comunali continueranno comunque anche durante questi giorni unicamente per le urgenze. “A causa delle operazioni di migrazione delle linee telefoniche e dati” – aggiunge il vicesindaco Mauro Gumina – Ci potrebbero essere dei disservizi nelle linee telefoniche i primi giorni della settimana. Gli uffici comunali saranno comunque raggiungibili a mezzo e-mail”.

“Abbiamo valutato che il trasferimento della sede comunale presso le ex scuole sia la soluzione che possa garantire un clima di lavoro tranquillo e il minor disagio possibile per l’utenza – dichiara il sindaco di Perledo -. Gli uffici rimarranno presso le ex scuole per circa sei mesi, il tempo necessario per completare la ristrutturazione della storica sede comunale di Via della Pace. Un doveroso ringraziamento al capogruppo Gianpaolo Venini per aver organizzato e seguito le varie fasi del trasloco”.

“Stiamo concludendo gli interventi di ristrutturazione dei locali delle ex scuole per renderli idonei ad ospitare nei prossimi mesi gli uffici comunali – aggiunge il Capogruppo Gianpaolo Venini – La scorsa settimana sono state portate a termine le operazioni di impermeabilizzazione e di posa del nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio, che permetteranno un notevole risparmio sulle bollette”.

Non mancano gli interventi sulle strutture scolastiche: il rifacimento del tetto e la sostituzione dei pannelli fotovoltaici, per un importo di 70.000 euro, consentiranno di risolvere criticità legate a infiltrazioni e migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio.

Ambiente e territorio: cura, prevenzione e valorizzazione

Perledo guarda anche ai suoi sentieri, veri gioielli naturalistici che uniscono storia e paesaggio. Con un investimento di 150.000 euro, realizzato insieme al Comune di Varenna, sono in corso le opere di valorizzazione dei percorsi “Scabium” e Vezio, per promuovere il turismo slow e la fruizione sostenibile dell’ambiente.

Sono invece in progettazione avanzata gli interventi per la Strada Vezio–Caravino, che migliorerà la viabilità interna e la connessione tra le frazioni, anche grazie al contributo di un privato.

Sul fronte della sicurezza idraulica, sono in corso lavori per la nuova condotta delle acque bianche a Gisazio (100.000 €) e per quella di Bologna/Selva (150.000 €), mirati a prevenire allagamenti e a garantire una gestione più efficiente delle acque meteoriche. A questi si aggiunge la sistemazione degli asfalti a Bologna, per 70.000 euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

Un cantiere diffuso che guarda avanti

Questi interventi, uniti al nuovo Piano di Governo del Territorio in corso di redazione, testimoniano un impegno amministrativo costante e concreto. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante i lavori, ricordando che i benefici a lungo termine supereranno i disagi temporanei.

Del resto già tanto è stato fatto in paese: tra i lavori più significativi figura la realizzazione del nuovo spazio ristorante al Lido, un’opera del valore di circa 500.000 euro, interamente finanziata dal gestore, che restituisce al lago un luogo accogliente e moderno per residenti e turisti. Parallelamente, l’Amministrazione ha portato avanti un piano di manutenzione straordinaria degli asfalti, per un investimento complessivo di 500.000 euro, migliorando la viabilità e la sicurezza stradale su tutto il territorio comunale.

Grande attenzione è stata riservata alla tutela ambientale e alla sicurezza: completata la messa in sicurezza delle pareti rocciose in località Cava Alta, un intervento fondamentale per la prevenzione del rischio e la protezione dei cittadini. Sono state inoltre installate due nuove ecocasette per la raccolta differenziata, strumenti pratici per una gestione più ordinata dei rifiuti e per contrastare l’abbandono sul territorio.

Sul fronte della valorizzazione dei percorsi e del patrimonio storico, sono stati ultimati il “Percorso dei Lavatoi” (investimento di 150.000 euro) e la sistemazione del sentiero Esino–Vezio, due itinerari che uniscono natura, cultura e turismo sostenibile.

Completano il quadro una serie di interventi mirati alla riqualificazione dei parcheggi: la pavimentazione del parcheggio Tondello, la riqualifica del parcheggio in località Rogolo e l’ampliamento di quello a Gittana, per migliorare l’accoglienza e la fruibilità dei servizi da parte di cittadini e visitatori.

Tra le opere più visibili e apprezzate rientrano i lavori di illuminazione e riqualifica della strada per Vezio, che ora dispone di un impianto moderno ed efficiente, e la nuova illuminazione degli impianti sportivi, pensata per garantire sicurezza e risparmio energetico. Grande successo anche per il nuovo parco giochi inclusivo, uno spazio pensato per favorire la socialità dei più piccoli e l’accessibilità per tutti, simbolo di una comunità attenta e accogliente.

“Interventi resi possibile grazie all’impegno condiviso tra amministratori, dipendenti comunali e il sostegno di enti come Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comunità Montana, BIM, Autorità di Bacino e RFI” conclude Festorazzi.

Accanto alle opere pubbliche, l’Amministrazione comunale ha investito anche nel benessere sociale e culturale della cittadinanza: si sono svolte iniziative come il centro estivo, la celebrazione della Giornata contro la violenza sulle donne, ed erogati bonus bebè e borse di studio per studenti meritevoli. Per rafforzare i servizi alla persona, Perledo ha inoltre aderito al sistema bibliotecario, promosso eventi musicali e di intrattenimento e siglato un’importante convenzione con altri Comuni per l’assunzione di un assistente sociale, a testimonianza di un’attenzione concreta verso le famiglie e le fasce più fragili.