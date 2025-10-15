Perledo Night Bus, quadruplicati i numeri: 25 mila passeggeri in cinque mesi

Attivo da maggio a ottobre, quest’anno ha raddoppiato le ore di attività e i posti a disposizione degli utenti

Una scommessa vinta con successo dall’Amministrazione comunale

PERLEDO – Da esperimento a modello di successo. In soli cinque mesi (da maggio a ottobre), il Perledo Night Bus ha registrato un boom di utilizzi, quadruplicando i numeri rispetto allo scorso anno: da circa 6 mila passeggeri si è passati a quasi 25 mila del 2025. Un risultato che premia la scelta dell’Amministrazione comunale di potenziare il servizio gratuito e gestire in modo più efficiente la crescente domanda di mobilità serale, aumentandone le ore di attività e la capienza del mezzo.

“Numeri ancora approssimativi – fa sapere il sindaco Fabio Festorazzi – il servizio termina oggi (mercoledì 15 ottobre). Le ore complessive di attività sono più che raddoppiate, passando da 320 a 750, mentre il vecchio pulmino da 7 posti è stato sostituito con un mezzo da 16 posti“.

Attivato il 16 maggio, il Night Bus è rimasto attivo tutte le sere, con corse tra le 19 e le 24, trasportando turisti e non tra la stazione ferroviaria di Perledo-Varenna e le diverse frazioni del territorio. Un servizio basato su un sistema di prenotazione, gestito come l’anno scorso tramite l’app perledo.tours.

“Anche quest’anno la partenza del Night Bus si trovava in stazione – continua il primo cittadino – e, in base alle prenotazioni, si muoveva tra le varie frazioni, con tempi di attesa variabili per gli utenti, anche se non sono mai stati lunghissimi”.

Una scommessa, quella del Night Bus, avviata nel 2023 per sopperire alla mancanza di mezzi, in particolare taxi, per muoversi da Perledo al lago e viceversa la sera, finanziata attraverso la tassa di soggiorno. Iniziativa che già il primo anno ha riscosso un importante successo, tanto da estendere il funzionamento del servizio, originariamente previsto non oltre fine settembre, all’11 ottobre. A fine 2024 era stata avanzata, durante un incontro pubblico incentrato sul turismo, la necessità di estendere la fascia oraria del Night Bus anche nello spazio temporale 19-21, oltre che 21-24, e il periodo, dalla seconda metà di maggio e fino a metà ottobre. Proposte che l’Amministrazione comunale ha deciso di concretizzare per questa stagione che si è appena conclusa, portando quello che doveva essere un esperimento a diventare sempre più una solida realtà nel trasporto locale e turistico del paese.