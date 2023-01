Perledo. Nuova illuminazione a led nella frazione di Olivedo

L’intervento rientra in un progetto più ampio di illuminazione del paese

Nel complesso le opere richiederanno 84 mila euro, funzionali a incrementare la sicurezza e abbassare i consumi energetici

PERLEDO – Olivedo, frazione di Perledo, ha acquisito una nuova luce, nel vero e proprio senso del termine: installato un impianto di illuminazione a led che ha cambiato il volto, come dimostrano le immagini, della località perledese. Non è il primo, e non sarà neanche l’ultimo, impianto d’illuminazione a essere montato in paese: già in corso la posa di pali a Vezio, prevista anche in via per Gisazio. “Prima di Olivedo, abbiamo cambiato le luci anche nel parco comunale e al municipio. Nostro obiettivo primario sarà fornire le frazioni di lampioni funzionanti sia a luce solare che grazie alla rete elettrica”, racconta il sindaco Fabio Festorazzi.

A essere coinvolti nell’intervento saranno dunque tutti i borghi che compongono Perledo, per una spesa complessiva di 84 mila euro. “In alcune circostanze, come per il parco comunale e il municipio, abbiamo sostituito vecchi impianti, mentre in altre, come nel caso di Olivedo, l’opera è servita a illuminare il tratto denominato via dei Platani, snodo che percorso consente di raggiungere la frazione dalla stazione, prima molto buio. Tutti gli interventi serviranno a garantire la sicurezza viabilistica delle strade e comporteranno un risparmio energetico“, conclude il primo cittadino.