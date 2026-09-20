Perledo ospita il primo incontro del progetto “Safe at Home” per gli anziani

L’iniziativa è parte del progetto Interreg Italia-Svizzera per contrastare la solitudine e valorizzare il tessuto comunitario

Posti limitati a 30 partecipanti con prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre

PERLEDO – Mercoledì 14 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, prende il via il ciclo di incontri promosso da Auser Leucum ODV-ETS nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera “Safe at Home”. Studenti della Fondazione Luigi Clerici ed esperte di nutrizione di ATS Brianza guideranno gli anziani alla scoperta di un’alimentazione sana, tra ricette, memoria e convivialità.

La sala polifunzionale “Terrazza sul Lago” di Perledo, in via alle Scuole, ospiterà la prima tappa del ciclo intitolato “La salute vien mangiando: l’alimentazione come alleata del benessere”.

Si tratta di quattro workshop di show cooking pensati per le persone over 65 e realizzati con il patrocinio dei Comuni di Perledo e Mandello del Lario. L’iniziativa si inserisce nelle azioni di empowerment di contesto del progetto Interreg Italia-Svizzera “Safe at Home”. Un programma cofinanziato dall’Unione Europea che punta a costruire un modello di servizi domiciliari integrati e supportati dalla tecnologia per garantire agli anziani fragili una permanenza protetta e sicura a domicilio.

Le persone che vivono nelle aree più discoste incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi e sono più esposte alla solitudine. Promuovere iniziative che coniugano la tutela della salute con momenti di aggregazione assume quindi un valore profondo, capace di rafforzare il tessuto comunitario e contrastare la marginalità.

Ad accompagnare i partecipanti saranno gli studenti del terzo anno della Fondazione Luigi Clerici. I ragazzi prepareranno dal vivo un menù ideato ad hoc con lo staff della Struttura Semplice della Sorveglianza Nutrizionale di ATS Brianza in collaborazione con il Dipartimento SC Innovazione e Comunicazione di ATS Brianza.

Le specialiste renderanno il laboratorio un momento in cui dosi, abbinamenti e proprietà nutrizionali vengono spiegati passo dopo passo. Tra una pietanza e l’altra ci sarà anche un confronto intimo. Gli anziani racconteranno come si nutrivano un tempo, confrontando abitudini e ricordi con i ragazzi delle scuole alberghiere. A chiudere la mattinata sarà il pranzo comunitario, da gustare tutti allo stesso tavolo a suggello dell’incontro tra generazioni diverse.

La partecipazione è completamente gratuita, compreso il pranzo, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre. Per prenotare telefonare alla sede Auser Leucum di Perledo al numero 339 3941619. Oppure a quella di Lecco al numero 0341 286096, segnalando eventuali allergie o intolleranze. Il laboratorio è aperto a un massimo di 30 persone.

All’evento “Safe at Home” parteciperanno Claudio Dossi, presidente di Auser Leucum ODV-ETS, Gianpaolo Venini, referente della sede, i volontari di Auser Leucum Perledo. Oltre agli studenti e ai referenti della Fondazione Luigi Clerici, Manuela Milano, dietista della S.S. Sorveglianza Nutrizionale di ATS Brianza, e Vanessa Fabiani, assistente sanitaria della stessa struttura.

Durante la giornata verranno inoltre effettuate riprese per realizzare una breve video pillola informativa utile a riproporre le ricette a domicilio. Questa opportunità è per tutti i partecipanti un momento speciale di crescita e condivisione.