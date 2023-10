Perledo. Parcheggio di Gittana, lavori già iniziati

Gli interventi per ampliare i posti auto e rendere più sicura la viabilità

Oltre al parcheggio, asfaltature sulla Strada del Verde e posa della fibra ottica

PERLEDO – Già cominciati lo scorso venerdì i lavori di riqualificazione del parcheggio di Gittana, a Perledo. Un intervento che, come già illustrato dal sindaco Fabio Festorazzi, andrà a cambiare la composizione degli stalli di sosta in Viale Progresso, con nuovi posti auto ma soprattutto estremamente importante per garantire nell’area una viabilità più sicura, soprattutto per il pullmino scolastico che lì fa manovra.

“E’ un lavoro piuttosto articolato – commenta il consigliere delegato alla corretta esecuzione dei lavori pubblici Gianpaolo Venini – anche perché si innesta in una serie di interventi che riguardano buona parte della Valle Masna e che ha richiesto un importante lavoro di coordinamento delle aziende interessate da parte dell’ufficio tecnico”.

Asfaltature e posa della fibra ottica sono infatti le altre opere in programma: “Nelle prossime settimane, oltre al rifacimento del parcheggio di Gittana, sono previsti interventi su diversi tratti di asfalto della Strada del Verde che sono parecchio ammalorati e le spese connesse a questi interventi sono state poste a carico delle aziende che hanno posato i sottoservizi”, conclude Venini. Gli fa seguito il vicesindaco Mauro Gumina: “In settimana, come abbiamo preannunciato, dovrebbe ripartire anche i lavori per posa della fibra ottica, qualcuno avrà certamente notato i rilievi su alcune porzioni di asfalto. Essenziale anche qui l’opera di coordinamento e vigilanza da parte dell’ufficio tecnico, per assicurare che i ripristini vengano effettuati ad arte”.