Perledo potenzia la videosorveglianza: nuove telecamere in arrivo in sette punti strategici

Un progetto da 70 mila euro per monitorare ingressi, punti sensibili e aree a rischio del paese

Il Comune ottiene un finanziamento statale di 35 mila euro. Il sindaco Festorazzi: “Intervento necessario dopo gli episodi degli ultimi anni”

PERLEDO – Sarà un intervento decisivo per la sicurezza del territorio quello che il Comune di Perledo metterà in campo nel breve periodo, grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando nazionale per la videosorveglianza. Un risultato importante, come sottolineato dal sindaco Fabio Festorazzi, che non nasconde la soddisfazione per un progetto definito “di importanza fondamentale per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini che lo abitano”.

Il primo cittadino ripercorre anche i motivi che hanno reso urgente un aggiornamento dell’intero sistema: “Negli ultimi anni Perledo è stata teatro di eventi che hanno reso indispensabile un ripristino, con i dovuti aggiornamenti tecnologici, del sistema di videosorveglianza comunale: dalla scomparsa di Alberto Ongania nel novembre 2022, conclusa tragicamente dopo 22 giorni con il ritrovamento del corpo in un dirupo, fino ai recenti episodi di spaccio e tentata truffa ai danni delle fasce più deboli della popolazione”.

Un’esigenza dunque concreta, a cui l’Amministrazione ha deciso di dare risposta immediata, avviando un iter complesso portato avanti in tempi strettissimi. Lo conferma il vicesindaco Mauro Gumina, che ha individuato il bando e seguito l’intera procedura preparatoria: “È stata una corsa contro il tempo per il rispetto dei termini. Grazie a una documentazione completa, per la cui stesura devo ringraziare come sempre gli uffici, siamo risultati 113esimi su oltre 1600 domande, delle quali solo 334 sono state finanziate“.

Il progetto ammesso a contributo prevede 35.000 euro di fondi statali, a cui il Comune aggiungerà circa altrettanti: 25.000 euro come cofinanziamento e ulteriori 10.000 euro per opere accessorie necessarie a completare l’intervento. Una cifra consistente, che permetterà di installare nuove telecamere dotate di tecnologie aggiornate in diversi punti sensibili del paese.

Nello specifico, i dispositivi sorveglieranno: Olivedo, principale porta d’accesso al paese; zona artigianale, area sensibile per traffico e attività commerciali; Via della Pace, zona residenziale molto frequentata; Bologna, uno dei nuclei abitati più estesi; lavatoio di Bologna, punto raccolta e transito pedonale; eco casetta, area soggetta a presenza continua di utenti; parcheggio dell’Accattonaggio, snodo veicolare e turistico. La mappa allegata dall’Amministrazione offre una visione chiara del posizionamento delle nuove telecamere, progettate per monitorare ogni ingresso e uscita dal paese, garantendo così una rete di controllo capillare.

Gli elementi presi in considerazione nella scelta delle postazioni sono stati molteplici: flussi veicolari, aree maggiormente esposte a vandalismi o attività criminose, ingressi e uscite del paese. L’obiettivo è chiaro: garantire un controllo capillare del territorio. “La sicurezza – ribadiscono sindaco e vicesindaco – è e resterà una delle nostre priorità”.

I lavori, conferma Festorazzi, partiranno entro la fine dell’anno, con la volontà di rendere operativo il nuovo sistema il prima possibile.

Perledo si prepara così a dotarsi di un impianto moderno, capace di prevenire reati supportare le forze dell’ordine e offrire ai cittadini un paese più controllato e protetto. Un investimento che guarda lontano e che fa della sicurezza un caposaldo delle politiche locali.