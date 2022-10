Due anni di lavori e 400 mila euro investiti per ristrutturarla

“Mancano gli ultimi interventi e poi la struttura sarà pronta. Approvato anche un regolamento per stabilirne le modalità d’uso. Realizzato un parco giochi inclusivo”

PERLEDO – Possono dirsi ormai i conclusi i lavori alla ‘Terrazza sul lago’, piano terra dell’edificio di proprietà del Comune di Perledo un tempo ospitante le ex scuole del paese. “Oltre a portare gli interventi a termine – spiega il sindaco Fabio Festorazzi – in Consiglio comunale è giunta la recente approvazione di un regolamento per stabilire le modalità d’affitto della struttura, sia ai privati che alle associazioni”.

Un percorso di valorizzazione, quello intrapreso dall’Amministrazione, lungo due anni e che ha richiesto 400 mila euro di investimenti per offrire alla popolazione un luogo di svago e convivialità. In precedenza il salone era gestito dagli Alpini, che ne concedevano l’utilizzo per feste private e pubbliche, ma venne chiuso poi nel 2017, fino alla decisione di cominciare a ristrutturarlo nel 2020. Di nuova attribuzione anche il nome ‘La terrazza sul lago’, scelto in virtù della spettacolare vista a 180 gradi sul Lago di Como.

“Oltre a effettuare lavori sulla struttura vera e propria, che manca ancora di qualche rifinitura interna prima di potersi definire del tutto completa, si è riservato nel giardino esterno uno spazio dedicato ai giochi inclusivi“, conclude il primo cittadino. Strutture ludiche che hanno potuto vedere la luce grazie a un contributo di 28.500 euro finanziato da un bando di Regione Lombardia, che Perledo è riuscita ad aggiudicarsi.