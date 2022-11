Finanziamenti per riqualificare le strutture e creare un itinerario turistico

“Lavatoi patrimonio storico da tutelare e valorizzare. Grazie all’itinerario porteremo alla scoperta di Perledo e delle sue frazioni”

PERLEDO – È ufficiale: Perledo potrà riqualificare i suoi 11 lavatoi e dare vita a un itinerario turistico che li attraverserà uno a uno. La risposta positiva al bando ‘All – Attrattività Locale Lombardia’ arriva direttamente dalla Regione, che ieri, giovedì 3 novembre, ha pubblicato la graduatoria con relativa concessione dei contributi per ogni progetto selezionato tra quelli partecipanti.

Nell’elenco presente anche Perledo, che con il finanziamento regionale di quasi 91.500 euro (sui 114 mila richiesti) aspira a far conoscere meglio il borgo e in particolare i lavatoi, strutture dietro le quali si cela l’antica tradizione del lavaggio dei panni, ormai caduta in disuso ma che continua a far sentire forte la sua presenza quando si attraversano le vie del paese, richiamando alla mente i modi di vivere del passato. Ulteriori somme per concretizzare l’opera saranno attinti da fondi comunali.

Ed è proprio mediante l’atto di camminare che l’Amministrazione intende mettere in luce queste realtà ai frequentatori di Perledo, realizzando un percorso con tanto di segnaletica da seguire, come spiega il sindaco Fabio Festorazzi:

“Grazie all’itinerario turistico guideremo alla scoperta del borgo e delle frazioni che ne fanno parte, compresi i rispettivi lavatoi. Prima di ideare l’itinerario però, interverremo sulle strutture realizzando delle misure conservative, sia a livello di manutenzione ordinaria che straordinaria, perché i lavatoi rappresentano prima di tutto un patrimonio storico da tutelare e valorizzare. L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno dato il loro contribuito per arrivare a ottenere questo finanziamento”.