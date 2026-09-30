Perledo Smart Bus, il 5 ottobre si parte: ecco orari e costi dei biglietti

Quattro corse al giorno e biglietti da 2 euro. Abbonamento mensile a 30 euro

Il nuovo servizio collegherà le frazioni con Varenna, Bellano e Riva di Gittana

PERLEDO – Il Perledo Smart Bus è pronto a partire. Da lunedì 5 ottobre entrerà in servizio il nuovo sistema di trasporto voluto dall’Amministrazione comunale per collegare le frazioni non servite dal trasporto pubblico di linea con il centro paese, le stazioni ferroviarie e i principali punti di interesse del territorio.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato con quattro corse giornaliere lungo un percorso circolare che toccherà Bologna Alta, Bologna Eliporto, Gisazio, Cusola, Regoledo, Cestaglia, Gittana, Cava Alta, Perledo Via Scuole e Vezio Castello, con fermate anche a Varenna FS, Riva di Gittana e Bellano FS.

Il biglietto singolo costerà 2 euro, mentre l’abbonamento mensile sarà di 30 euro. I titoli di viaggio potranno essere acquistati nei rivenditori autorizzati del TPL, direttamente a bordo con carta contactless oppure tramite l’app Arriva MyPay, disponibile dal 1° ottobre.

Il progetto arriva così alla fase operativa dopo i mesi di confronto avviati dal Comune. Nei mesi scorsi, infatti, un sondaggio rivolto a cittadini e operatori aveva raccolto 199 risposte valide, con il 98,5% dei partecipanti favorevole all’attivazione del servizio.

L’avvio, inizialmente previsto per il 21 settembre, era poi stato rinviato al 5 ottobre per motivi organizzativi.

Da lunedì, quindi, lo Smart Bus entrerà finalmente alla prova dei fatti, con l’obiettivo di rendere più semplici gli spostamenti quotidiani tra le frazioni, le stazioni e i servizi di Perledo e dei centri vicini.