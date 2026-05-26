Perledo Smart Bus: servizio presumibilmente al via da luglio

Assemblea pubblica il 28 maggio per presentare i risultati del sondaggio e la prima proposta operativa

Il vicesindaco Gumina: “La mobilità è fondamentale per contrastare lo spopolamento”

PERLEDO – Un servizio pensato per collegare le frazioni, avvicinare i cittadini ai servizi essenziali e contrastare concretamente il fenomeno dello spopolamento. L’Amministrazione comunale di Perledo accelera sul progetto del nuovo trasporto pubblico locale diurno dedicato alle frazioni del territorio e si prepara a condividere con la cittadinanza i risultati del lungo percorso di ascolto e progettazione avviato nei mesi scorsi. L’appuntamento è fissato per giovedì 28 maggio alle ore 21, presso la Sala Civica comunale in Piazza della Chiesa, dove si terrà una serata pubblica aperta a tutti i cittadini.

Durante l’incontro verranno illustrati gli esiti del sondaggio promosso nelle scorse settimane dal Comune e le valutazioni sviluppate dall’Amministrazione sulla base delle numerose risposte raccolte. Ma soprattutto verrà presentata una prima proposta concreta relativa agli orari e all’organizzazione del futuro servizio di trasporto.

Secondo quanto anticipato dal vicesindaco Mauro Gumina, il servizio potrebbe partire già nel mese di luglio. “Siamo ancora in fase di valutazione ma pensiamo di organizzare cinque corse al giorno dal lunedì al sabato. Due corse pendolari che mettano in comunicazione le frazioni con la stazione e altre tre nel corso della giornata, basandoci anche sui dati emersi dal sondaggio”. L’obiettivo è quello di creare un collegamento stabile e capillare tra le varie località del territorio comunale, oggi non servite dal trasporto pubblico tradizionale.

“È mia ferma opinione che il trasporto sia un elemento chiave per evitare lo spopolamento del territorio e per avvicinare i cittadini ai servizi essenziali”, sottolinea ancora Gumina.

L’assemblea del 28 maggio rappresenterà dunque un momento fondamentale di confronto diretto con la popolazione, durante il quale i cittadini potranno esprimere osservazioni, suggerimenti e proposte sulle modalità organizzative del servizio. “I dati del sondaggio hanno evidenziato in maniera chiara l’esistenza di un’esigenza concreta e diffusa sul territorio – dichiara il vicesindaco -. Per questo motivo, nell’ambito dell’ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, l’Amministrazione ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per l’attivazione del servizio. La serata sarà un’occasione importante non solo per condividere i risultati raccolti, ma anche per confrontarci direttamente con la comunità sulla proposta di orario e sulle modalità di organizzazione del trasporto”.

Il progetto nasce da un percorso iniziato già nei primi mesi del 2026, anche se l’idea di attivare un servizio di trasporto dedicato alle frazioni era stata già presa in considerazione all’inizio della legislatura, salvo poi essere accantonata a causa delle difficoltà legate alla conformazione della viabilità locale.

Negli ultimi mesi però il progetto è tornato concretamente sul tavolo grazie alla collaborazione tra il Comune e il TPL, che ha fornito supporto normativo e organizzativo. L’obiettivo è quello di affiancare alla linea D121, che collega attualmente Esino Lario, Perledo, la stazione ferroviaria e Bellano, un servizio più flessibile e capillare capace di raggiungere anche le frazioni oggi escluse dal trasporto pubblico. Un collegamento che consentirebbe non solo di facilitare gli spostamenti verso Bellano, la stazione ferroviaria e i principali servizi del territorio, ma anche di raggiungere più facilmente strutture come la Sacra Famiglia, agevolando i parenti dei ricoverati.

“I vantaggi per la popolazione sarebbero evidenti – spiegava Gumina già nei mesi scorsi – soprattutto per chi non dispone di un’auto o ha difficoltà a spostarsi autonomamente. Poter raggiungere con più facilità il centro del paese, la posta, la farmacia, la banca o la stazione ferroviaria significherebbe migliorare concretamente la qualità della vita di molti residenti”.

Il servizio sarà a pagamento, attraverso biglietti singoli o formule di abbonamento, ma il Comune punta a mantenerlo sostenibile nel lungo periodo senza cercare necessariamente il pareggio economico immediato.

Dalla consultazione era emerso un interesse diffuso sul territorio. A partecipare sono stati non solo i cittadini residenti ma anche numerose attività commerciali e operatori turistici. Secondo i primi dati raccolti, il 55% delle risposte proveniva proprio dalle attività economiche locali, segno di quanto il tema della mobilità venga percepito come strategico anche per il tessuto turistico e produttivo del paese. Perledo, che conta circa 860 abitanti, durante la stagione estiva ospita infatti un numero molto elevato di visitatori, con oltre 280 case vacanza presenti sul territorio.

L’Amministrazione ha quindi coinvolto anche host e gestori di strutture ricettive, chiedendo loro di valutare la possibilità di acquistare in anticipo biglietti per gli ospiti, contribuendo così a creare una base economica utile alla sostenibilità del servizio. Uno dei timori principali riguarda infatti il rischio di overbooking nei mesi estivi, quando la domanda potrebbe aumentare sensibilmente rispetto al resto dell’anno. Proprio per questo il confronto con la cittadinanza sarà decisivo per definire in maniera concreta la struttura del futuro servizio.