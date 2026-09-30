Perledo. Strada del Verde riaperta al traffico dopo i lavori sull’acquedotto

Concluso l’intervento promosso da Lario Reti Holding

La carreggiata tornerà poi ad essere asfaltata completamente dopo l’assestamento degli scavi

PERLEDO – Sono terminati i lavori lungo Strada del Verde e da oggi la via è nuovamente aperta regolarmente al transito veicolare e pedonale. L’intervento, promosso da Lario Reti Holding S.p.A. ed eseguito dalla ditta RMI Costruzioni S.r.l., ha riguardato l’estensione programmata della rete acquedottistica.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in sicurezza, con l’ordinanza n. 28 dello scorso 11 settembre era stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra l’incrocio con la SP 72, in località Riva di Gittana, e il civico 5.

Con il completamento delle opere idriche e il ripristino della carreggiata, la circolazione è quindi tornata alla normale viabilità. L’intervento non può però dirsi ancora del tutto concluso: dopo un periodo necessario per l’assestamento degli scavi, verrà infatti rifatto completamente anche l’asfalto del tratto interessato.

L’Amministrazione comunale ha infine ringraziato residenti e utenti della strada per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante il periodo dei lavori.