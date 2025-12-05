Perledo, svolta per la strada di Caravino: in corso il progetto

Il sentiero sarà allargato e reso percorribile dai mezzi motorizzati

Grazie alla collaborazione tra Comune, proprietari dei terreni e di seconde case, svolta per un intervento atteso da anni

PERLEDO – Un progetto di cui si parla da lungo tempo (almeno quattordici anni, ma in realtà molti di più) sta per concretizzarsi a Perledo, quantomeno sulla carta. Si tratta della strada di Caravino, oggi poco più di un sentiero unicamente pedonale, che sarà allargata permettendo il transito dei mezzi motorizzati, agricoli e di soccorso.

“Il progetto è praticamente pronto – comunica il sindaco Fabio Festorazzi – poi ci sarà la fase dei permessi e passeranno ancora mesi prima di avviare i lavori”. A dare il via all’iter la firma della convenzione tra il Comune e i proprietari dei terreni che, insieme a quelli di seconde case, hanno spinto per l’ampliamento del tracciato lungo 700 metri che congiunge il parcheggio di Vezio a Casa Caravino: “In totale le firme raccolte sono state più di una ventina, tredici solo di residenti”.

Con l’allargamento della strada sarà reso possibile il transito dei mezzi di soccorso, garantendo interventi tempestivi in caso di emergenza. Non sono mancati infatti in passato episodi critici che hanno mostrato i limiti del tracciato in questo senso, raccontati dal primo cittadino: “Per portare via una persona che aveva accusato un malore, intervennero i Vigili del Fuoco, ci vollero tre ore. Capitò anche di una persona che si ruppe una gamba”.

Il progetto di modifica alla strada di Caravino fu inserito nel programma elettorale dell’allora candidato sindaco Nando De Giambattista, nel lontano 2011, ma a parte qualche riunione non ci furono passi concreti per renderlo realtà. Oggi qualcosa si muove.