Perledo, tre chef ai fornelli per la scuola dell’infanzia: arriva la “Cena di primavera” solidale

Venerdì 22 maggio un evento speciale tra gusto e solidarietà per sostenere la storica scuola “Milena e Donato Greppi”
Cena di primavera tra antipasti raffinati e un risotto a sorpresa
PERLEDO – Un’iniziativa che unisce solidarietà, territorio e buona cucina. È quella organizzata da un gruppo di dinamici genitori per venerdì 22 maggio a Perledo, dove tre chef di rinomati ristoranti locali si metteranno ai fornelli per sostenere la scuola dell’infanzia del paese.
L’evento, denominato “Cena di primavera”, vedrà protagonisti i tre cuochi che proporranno un menù curato nei dettagli, composto da raffinati antipasti e da un risotto a sorpresa, pensato per sorprendere i partecipanti e valorizzare i sapori del territorio.
Al centro della serata c’è la scuola dell’infanzia “Milena e Donato Greppi”, una realtà ultracentenaria che rappresenta un punto di riferimento educativo non solo per Perledo, ma anche per i paesi del circondario.
L’istituto è particolarmente apprezzato per le numerose attività educative proposte, con una forte attenzione alle esperienze all’aperto, sfruttando un territorio ricco di opportunità naturali e didattiche.
L’iniziativa nasce proprio dalla volontà dei genitori di sostenere concretamente la scuola, attraverso un momento conviviale capace di coinvolgere la comunità e valorizzare le eccellenze locali. La partecipazione alla cena prevede una quota di 35 euro per gli adulti, contributo che sarà destinato al supporto delle attività scolastiche.
Per partecipare alla Cena di primavera è consigliata la prenotazione contattando il numero 3387293494.
Un appuntamento che promette di essere non solo un’occasione gastronomica di qualità, ma anche un importante momento di condivisione e sostegno per una realtà educativa fondamentale per il territorio.