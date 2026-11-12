Perledo, un percorso illuminato a Vezio per dire no alla violenza sulle donne

Sabato 28 novembre un’iniziativa nel centro storico per ricordare le vittime di abusi e violenze

In programma anche l’ingresso gratuito al Castello di Vezio per tutte le donne

PERLEDO – Le vie del centro storico di Vezio si illumineranno per ricordare le vittime di violenza e sensibilizzare la comunità su un fenomeno che continua a segnare la vita di molte donne. Sabato 28 novembre il borgo ospiterà un’iniziativa promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, con un percorso luminoso e alcune proposte rivolte alla partecipazione femminile.

Al centro dell’appuntamento ci sarà un itinerario illuminato tra le strade di Vezio, pensato come omaggio alle donne vittime di abusi e violenze. Un gesto simbolico attraverso il quale gli organizzatori intendono mantenere viva l’attenzione sul tema, coinvolgendo residenti e visitatori in un momento di riflessione.

L’iniziativa sarà accompagnata da due appuntamenti nel corso del pomeriggio. Dalle 15 alle 17 il Castello di Vezio sarà accessibile gratuitamente a tutte le donne, offrendo la possibilità di visitare uno dei luoghi più conosciuti del territorio, affacciato sul Lago di Como. Dalle 16 alle 18, invece, in Piazzetta Belvedere, sarà proposto un aperitivo a prezzo speciale per tutte le donne, come occasione di incontro e condivisione.

A promuovere la giornata sono il Comune di Perledo e Music for Green, con la collaborazione della Polisportiva di Perledo e del Castello di Vezio. L’appuntamento del 28 novembre vuole portare il messaggio della Giornata internazionale anche tra le strade di un piccolo borgo, coinvolgendo la comunità attraverso un’iniziativa che unisce memoria e sensibilizzazione.

Un percorso di luci per ricordare chi ha subito violenza, ma anche per ribadire l’importanza di riconoscere e contrastare ogni forma di abuso, mantenendo alta l’attenzione su un problema che non può essere confinato a una sola giornata di commemorazione.